Forse non c’è fenomeno più bello dell’aurora boreale. E, forse, non ci sono foto più riuscite di questo paesaggio celeste di quelle pubblicate dallo speciale sito web Capture of Atlas.

Autore dell’immagine: David Oldenhoff; Tasmania



| Foto: per gentile concessione di Capture of Atlas