La cerimonia di apertura è prevista per domani (venerdì 11 dicembre) alle 11.15. È prevista la partecipazione del viceministro e consigliere

Redazione

10 dicembre 2020 20:06

Ribbon Cut 2020 è previsto per venerdì 11 dicembre alle 11.15 per il primo cantiere di Superbuns al 110% della città. Il tema del primo intervento a Kela saranno 4 unità abitative nella zona di Albany Rosella attraverso A. Navari. L’evento sarà organizzato da CNA, Federazione Nazionale Mestieri e Piccole e Medie Imprese di Caltanicetta. Il sindacato, che da più di due anni è impegnato in ulteriori interventi ambientali e antisismici nella provincia, sta portando così alla tanto attesa ristrutturazione di città e provincia, utilizzando l’azione locale come migliore opportunità e ottima occasione di recupero e sviluppo per le piccole e medie imprese della regione. La cerimonia vedrà la partecipazione del viceministro degli Esteri Ricardo Fragaro, grande sostenitore del regolamento 110% SuperPhone, alla carica di Presidente del Consiglio. Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Sig.Giancarlo Consigliere, Vescovo della Diocesi di Piazza Armorina, Sig.ra Rosario Chisana, Lucio Greco, Sindaco di Kela, Ludovico Glorioso, Responsabile del Progetto Italiano Ridisegnato, Fioro Giglioni, Raffineria Francisco Jella Spa, Amministratore Delegato / Direttore Tecnico, Renzo Caponetti , Presidente dell’Associazione Androcket «G. Judo Giordano “. Alla cerimonia di apertura saranno presenti diversi rappresentanti della Sicilia e delegazioni nazionali. L’evento sarà organizzato da Pascual Galina, Segretario CNA di Caldaneseta. Uno. L’intervento delle quattro unità abitative attraverso Navari è caratterizzato dal miglioramento degli edifici in termini di struttura sismica ed energetica, impedendo l’isolamento dell’involucro”, Componenti, sostituzione caldaie, applicazione fotovoltaica e altri accorgimenti di efficienza energetica: la rivoluzione nelle unità residenziali grazie alla superfonia al 110% può godere di migliori standard di protezione dai terremoti, aumentando allo stesso tempo la qualità dell’abitare nelle proprie abitazioni senza dimenticare la significativa riduzione e aumento dei costi energetici amministrativi. National Federation of Crafts and Small and Medium Enterprises. Promosso da CAI Premium Partnership per “ENI Case e loose”, il progetto vede protagonisti i principali attori di CNA e Albert Engineering & Project Studio, una società di ingegneria dedicata allo sviluppo di tutti i principali servizi tecnologici. Il sito sarà finanziato da Prima di Unicredit in collaborazione con “ENI Case e Loose” e “Cotmio” presso Harley & Dickinson, nel progetto sono coinvolte Edel Bondi Cooperative Society e Medi Group Construction. Per le competenze, le conoscenze e l’esperienza acquisite da Caldanicetta Cna dall’applicazione delle migliori metodologie e strategie applicative dei SuperPhones, che, per definizione, sono i primi nel suo genere in Italia che fornisce l’accesso ai condomini in maniera semplice, sicura, metodica ed efficace in SuperBonus110%. Pertanto, oggi, la partnership è in grado di mettere a disposizione gratuitamente un condominio o un condominio in città e contea, e condurre uno studio di fattibilità per valutare la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali richiesti. . Infine, non perdere di vista le migliori opportunità di lavoro che guidano l’iniziativa: professionisti, assunzioni locali, proprietari di piccole imprese e fornitori locali stanno già cercando di creare un lungo elenco di lavori pianificati.

Il taglio del nastro 2020 è previsto per venerdì 11 dicembre alle 11.15 per il primo cantiere al 110% Superbuns in città. Il tema del primo intervento a Kela saranno 4 unità abitative nella zona di Albany Rosella attraverso A. Navari. L’evento sarà organizzato da CNA, Federazione Nazionale Mestieri e Piccole e Medie Imprese di Caltanicetta. Il sindacato, che da più di due anni è impegnato in ulteriori interventi ambientali e antisismici nella provincia, sta portando così alla tanto attesa ristrutturazione di città e provincia, utilizzando l’azione locale come migliore opportunità e ottima occasione di recupero e sviluppo per le piccole e medie imprese della regione. La cerimonia vedrà la partecipazione del viceministro degli Esteri Ricardo Fragaro, grande sostenitore del regolamento 110% SuperPhone, alla carica di Presidente del Consiglio. Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Sig.Giancarlo Consigliere, Vescovo della Diocesi di Piazza Armorina, Sig.ra Rosario Chisana, Lucio Greco, Sindaco di Kela, Ludovico Glorioso, Responsabile del Progetto Italiano Ridisegnato, Fioro Giglioni, Raffineria Francisco Jella Spa, Amministratore Delegato / Direttore Tecnico, Renzo Caponetti , Presidente dell’Associazione Androcket «G. Judo Giordano. ”Alla cerimonia di apertura saranno presenti diversi rappresentanti della Sicilia e delegazioni nazionali. L’evento sarà organizzato da Pascual Galina, Segretario dell’Agenzia di Stampa Canadese di Caldanesita. Uno. L’intervento delle quattro unità abitative attraverso Navari è caratterizzato dal miglioramento degli edifici dal punto di vista sismico ed energetico, prevenendo l’isolamento dell’involucro, Componenti, sostituzione caldaie, applicazione fotovoltaica e altri accorgimenti di efficienza energetica: la rivoluzione nelle unità residenziali grazie alla superfonia al 110% può godere di migliori standard di protezione dai terremoti, aumentando allo stesso tempo la qualità dell’abitare nelle proprie abitazioni senza dimenticare la significativa riduzione e aumento dei costi energetici amministrativi. National Confederation of Crafts and Small and Medium Enterprises. Il progetto è stato promosso da CAEC Premium Partnership di ENI Case e Loose, e il progetto ha visto protagonisti i principali attori di CNA e Albert Engineering & Project Studio, una società di ingegneria dedicata allo sviluppo di tutti i principali servizi tecnologici. Il sito sarà finanziato da Unicredit In collaborazione con “ENI Case e Loose” e “Cotmio” di Harley & Dickinson, sono coinvolte nel progetto Edel Bondi Cooperative e Medi Group Construction. La conoscenza, la conoscenza e l’esperienza maturate da Caldanicetta Cna dall’applicazione dei migliori metodi e strategie di implementazione di Superbones, il primo del suo genere in Italia, e dalla definizione di un metodo superiore che consente l’accesso alle unità residenziali in modo semplice, sicuro ed efficace in SuperBonus110%. Pertanto, oggi, la partnership è in grado di mettere a disposizione gratuitamente un condominio o un condominio in città e contea, e condurre uno studio di fattibilità per valutare la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali richiesti. . Infine, non perdere di vista le migliori opportunità di lavoro che guidano l’iniziativa: professionisti, assunzioni locali, proprietari di piccole imprese e fornitori locali stanno già cercando di creare un lungo elenco di lavori pianificati.

Kela, Pakistan Giardino del piccolo nome di Muhia Masih: rimozione di rifiuti ed erbacce e sono stati piantati molti alberi

Messaggio successivo

Kela benedice dieci arpe che il vescovo Caldaga ha donato ai prigionieri

Seguici

Google News

Rimani sempre informato

Con messaggi Seconovs

Potresti essere interessato

Specie simili