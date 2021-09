mediacongo.net – Notizie – Forum sull’economia globale: Felix Tshisekedi sulla creazione di un’impresa in Italia

World Economic Forum: Felix Tshisekedi durante il suo soggiorno in Italia



Il Presidente della Repubblica, Felix-Antoine Chesekedi Chilombo, è arrivato in Italia mercoledì 1 settembre, via Roma-Aeroporto di Ciampino, per partecipare alla 47a sessione del Forum Ambrositi sull’Economia Mondiale che si terrà a Milano.

In preparazione a questo forum, il Capo dello Stato congolese è atteso giovedì 2 settembre, al Palazzo del Quirinale, sede della Presidenza della Repubblica Italiana.

L’incontro tra i presidenti congolese e italiano è stato posto all’insegna dell’amicizia e del rafforzamento dei rapporti di cooperazione e di interessi comuni tra la Repubblica Democratica del Congo e l’Italia.

Al Quirinale, il Capo dello Stato sarà accompagnato dal Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri Christophe Lotendola, dal suo Vice Capo di Gabinetto, André Wamsu, dal suo Consigliere Speciale per la Sicurezza, François Biya, e dal suo Inviato Speciale Patrick. Luabia, ambasciatore della Repubblica Democratica del Congo in Italia.

Sul palco di Milano, il Presidente della Repubblica Democratica del Congo e l’attuale Presidente dell’Unione Africana condivideranno il pensiero futuro dei leader mondiali sul tema “Lo scenario di domani per le strategie competitive”.

Come voce del continente africano, anche il Presidente della Repubblica Democratica del Congo e dell’Unione Africana si prepara a partecipare al Vertice del G20 previsto per il prossimo ottobre a Roma.



