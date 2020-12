Kalavryta, 77 anni dopo: l’orrore è ancora vivo – la storia

L’area situata a 735 metri da Helmos, nella montagnosa Acaia, 189 km da Atene e 77 da Patrasso, ha vinto le tue preferenze per il centro sciistico, la gola di Furikos e altre bellezze naturali, e no, non dimenticherò di menzionare Odontotos (fev). Potresti aver visto durante la tua passeggiata il Museo Civico dell’Olocausto di Calavryta.

Quando entri in contatto con l’orrore, impari come i tedeschi hanno ucciso un’intera generazione da una regione che non solo oggi non esiste, ma che probabilmente rimarrà per sempre, dopo la sopravvivenza.Il È stato uno dei suoi momenti peggiori.

Ancora oggi, ogni 13 dicembre si tengono celebrazioni per commemorare l’Olocausto di Kalavryta. Fino ad allora nessuno decora il Natale, nei negozi o nelle case e attraverso cerimonie speciali tenute per commemorare le vittime, vengono ascoltati tutti gli uomini che furono uccisi dai nazisti.

Piccola Parigi

“Reportage Without Borders” di Stelios Kuloglu dal titolo “Nazism, Oblivion and Neo-Nazis” che è stato trasmesso su NET il 2/6/1 2013 contiene materiale difficile da trovare altrove. Dell’epidemia, ma anche di quello che è successo a Kalavryta.

Prima della guerra, Kalavryta era conosciuta come la “Piccola Parigi”. C’erano tutti i servizi, il treno era il miglior ambasciatore per la città, la musica, i centri di intrattenimento, il centro commerciale a servizio delle zone circostanti. Aveva anche 4-5 taxi, in un momento in cui era improbabile che una città di provincia ne possedesse nemmeno uno, come ha notato George Demopoulos nello spettacolo. “Il posto era gremito di gente”, ha detto Francesca Nika. Fondamentalmente, era Kevalokhury.

“La sua gente si stava godendo la vita. Non erano” fatti “per essere eroi. Vivevano innamorati l’uno dell’altro e avevano interessi comuni come “balli, parate e musica la domenica” nei ricordi di Soteris Thanopoulos. “C’erano molti studenti volontari per andare alla musica. Non mancavano mai di festeggiare insieme, ogni luna piena”. Era una notte di festa “.

Rosina Acer Pardo aveva 7 anni il 28 ottobre 1940 e “Ricordo che andavo in prima elementare. Quando fu dichiarata la guerra, festeggiammo perché non andavamo a scuola. Poi, ovviamente, tutto è cambiato”. Sono cambiati quando sono iniziati i bombardamenti. “Vivevamo nel centro della città quando gli italiani hanno bombardato il porto di Salonicco. Quello che stava accadendo è stato spaventoso per un bambino” e altro ancora.

“Eravamo nel vigneto, quando improvvisamente abbiamo sentito suonare le campane e subito abbiamo visto uno squadrone di aerei – non abbiamo visto un solo aereo”, dice Ilene Svontori.

Maria Manolako era a Patrasso e ha ricordato “come abbiamo visto gli aerei in fila e le bombe cadere. La scuola ha cominciato a tremare ei ladri ci hanno annegati. Ci siamo rovesciati per le strade, mentre le bombe continuavano a cadere. Ricordo di aver corso con un amico”. Abbiamo incrociato la strada con un gruppo di ragazzi che insultavano il fascismo. Non avevamo idea di cosa significasse. Ho chiesto alla mia ragazza cos’è il fascismo. Lei ha risposto: “Corri ora e lo cercheremo nel dizionario”. Quando sono tornati a casa, “abbiamo visto persone cadere a terra, saltare sul sangue, un autobus in fiamme, fumo che si alzava da tutti gli edifici”.

Annunciato per la prima volta

La prima dichiarazione affermava che “le forze militari italiane stanno attaccando le unità di copertura del confine greco-albanese dalle 05:30 di questa mattina, e le forze militari greche stanno difendendo la patria”. Il (primo) oratore principale di Radio Athens è stato Costas Stavropoulos, nipote del filantropo nazionale Pantazi Vasanis. Ha anche riferito che “la Grecia è in guerra con gli italiani dalle sei del mattino”, così come le mosse che hanno avuto luogo immediatamente. “Le nostre sorelle maggiori e nipoti lavoravano a maglia giacche e calzini per i nostri soldati. L’eccitazione era così eccitata che nessuno sapeva che pensavano che sarebbero andati a un festival. Non per la guerra. Siamo stati tutti sopraffatti dall’ingiustizia di questo attacco”.

Salirono a bordo di Odontotos per andare a Corinto. “Ricordo la musica che suonava i raid e la gente che rideva e si salutava in carrozza”, dice il signor Thanopoulos, con le lacrime agli occhi.

Moses Borlas continua dicendo: “Abbiamo fatto il primo ponte a Primiti. La mattina lo abbiamo” preparato “per il passaggio delle auto e la sera lo abbiamo preso, in modo che gli italiani non lo bombardassero. Ogni sera abbiamo fatto questo lavoro, così da passare la notte nelle auto che alimentano la parte anteriore”. Quello era primitivo.

Stavros Avdolos ha sentito il bisogno di chiarire che “i nostri soldati stavano combattendo con le munizioni che avevano portato con sé fin dall’inizio. A causa del maltempo in inverno, sono stati lasciati a piedi nudi, e poi è stato osservato il fenomeno del congelamento”. Abbiamo preso la nostra carne da zero. “

Il signor Borlas è stato ricoverato a Ioannina per congelamento. “Quando sono andato in ospedale, ho saputo che a molti di loro erano state amputate le gambe. Mi sono rifiutato di essere amputato e altri quattro hanno preso i nostri arti e siamo andati alle nostre unità”.

Il British News del 1940 riportava come “i coraggiosi greci spezzarono le ambizioni dell’Italia sulle inaccessibili montagne albanesi. Su ripidi pendii, i migliori combattenti d’Europa furono promossi per replicare il loro successo. Vengono in Albania, inseguono l’esercito”. Voleva capirli, in una lezione che la fortuna è nell’interesse dei coraggiosi “.

Anna Kalota è apparsa per raccontare come gli attori hanno interrotto le esibizioni, con buone notizie e cantato l’inno nazionale.

Furono uccisi più di 13.000 greci e 63.000 italiani. Le forze dell’Asse occuparono gran parte dell’Europa. I successi greci hanno mostrato al mondo che le forze fasciste non erano invincibili. “Fu un duro colpo al prestigio dell’Asse”, riferì British News, prima che Hitler prendesse il controllo di ciò che il suo stretto alleato Mussolini non era riuscito a ottenere.

Nell’aprile 1941, la Germania attaccò la Grecia.

La supremazia era schiacciante. L’esercito greco non aveva nemmeno cannoni antiaerei. Fu una delle battaglie più eroiche della seconda guerra mondiale, poiché i tedeschi in seguito ammisero che non si aspettavano di affrontare tale resistenza. Quando i greci furono costretti ad arrendersi, i loro avversari scoprirono che i loro avversari non avevano nemmeno le pistole. “Abbiamo ricevuto l’ordine di consegnare le armi”, ha detto Giannis Anastopoulos.

Non si era preso se stesso nemmeno quando era scoppiata la guerra. Ha partecipato con un altro soldato che stava combattendo in Albania.

“Il tedesco che stava raccogliendo le armi ha sottolineato la sua arma, dicendo:” Questo soldato ha considerato la consegna dell’arma una questione vergognosa e ha preferito lanciarla. “Deve morire.” L’ufficiale gli ha tenuto la mano e ha chiesto cosa avevo fatto con la mia pistola. Ho chiarito che non possiedo la mia pistola. Quando ha denunciato il tedesco, ha riso, si è messo la pistola in tasca e lo ha salvato.

Lo spettacolo presentava racconti spaventosi di comportamenti giovanili e immagini da tutto il paese. Ci sono anche foto di Auschwitz, oltre a dettagli di come i tedeschi hanno scelto chi andare al crematorio e chi sarebbe diventato operaio. Con la menzogna e la sofferenza.

Azienda Calavryta

Nell’ottobre 1943, un distaccamento tedesco cercò di avvicinarsi a Kalavryta. Cadde in un’imboscata della guerriglia dell’Esercito popolare di liberazione greco. Fu una grande vittoria per i militanti (in quella che oggi viene storicamente definita la “Battaglia di Kirby” e ebbe luogo il 10/20). 78 Germania uccisi. Il capo ufficiale tedesco si è suicidato. Gli ostaggi furono portati a Kalavryta. La gente era entusiasta della prima sconfitta dei tedeschi fino a quel momento imbattuti.

Quindi il comandante tedesco di Aegio andò dal Despota per chiedergli di mediare, in modo che i combattenti potessero liberare i prigionieri. Le trattative hanno avuto luogo. I ribelli hanno detto che li avremmo rilasciati se avessi fatto lo stesso con la nostra famiglia in prigione. La risposta è stata “Chi abbiamo comunisti”.

Non riuscirono a raggiungere un accordo e l ‘”Unternehmen Kalavryta” (Operazione Kalavryta) iniziò ad essere organizzata dai tedeschi. L’obiettivo era intrappolare i ribelli nelle montagne di Kalavryta e sterminarli. L’operazione è stata eseguita da unità della 117 Divisione Cacciatori, con sede nel Peloponneso. Non si trattava di mostrare pietà a coloro che uccisero 77 soldati tedeschi, indipendentemente dal fatto che fossero disarmati.

La partenza è iniziata il 4/12, con l’afflusso di forze tedesche nell’area più ampia. Da dove sono passati, sono andati in rovina e sono stati uccisi. Hanno raggiunto Kalavryta il 12 settembre e li hanno circondati. Nel loro primo contatto con i residenti, hanno detto che il loro unico interesse era la guerriglia, le cui case sono state bruciate, tanto per cominciare.

Nelle prime ore del 13 dicembre, le campane suonarono. Gli occupanti tedeschi costrinsero gli abitanti a radunarsi nella piazza del paese. Potevano portare con sé solo una coperta e un pezzo di pane. Sono stati portati a scuola, dove sono stati divisi in uomini (sopra i 13 anni) e donne. Le donne rimasero a scuola e un soldato austriaco fu incaricato di fare la guardia, in modo che non scappassero. Lascia la porta d’ingresso aperta. Ha pagato con la vita.

Gli uomini furono portati a “Rachi tou Kapi” (sopra Kalavryta). Alle 14.32 Kalavryta centrale illuminata a “sinistra”. È stato l’avvertimento del maggiore Hans Ebersberger al capo di stato maggiore Willie Akapoper di iniziare a eseguire condanne a morte. Si sentì la prima delle tre mitragliatrici che uccisero 677 persone. 13 furono salvati, nascondendosi sotto i cadaveri.

Quando i tedeschi se ne andarono, quasi tutte le case furono date alle fiamme. Il rapporto “Operazione Kalavryta” dice che più di 1.000 persone sono state uccise e distrutte e le case sono state saccheggiate.

Nessuno dei responsabili è stato assicurato alla giustizia.

