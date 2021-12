Scopri il colore giusto per il tuo portafoglio secondo la scienza energetica in modo che i tuoi soldi non volino

“I soldi volano” “come il portafoglio è perforato”. questo problema, come confermato dallo sviluppatore energetico, il dottor Maha Al-Attar, per “Al-Youm.” Settimo”, osservando che il portafoglio ha il compito di risparmiare denaro e ha un fattore importante nell’aumento o nella diminuzione del reddito. Lo sviluppatore di energia ha spiegato che ogni persona ha un colore del portafoglio adatto in base al suo elemento energetico per supportare la sua energia monetaria.

Conosci il colore del tuo portafoglio in base al tuo elemento energetico

La persona con l’elemento in legno Questa persona è associata alla primavera, la sua energia aumenta durante questo periodo e il colore del suo portafoglio è nero o blu nelle sue sfumature. Una persona nata in uno di questi anni (1998-1986-1974-1962-2011-1999-1987-1975-1963).

La persona con l’elemento fuoco La persona con l’elemento infuocato è associata all’estate, quindi il colore del suo portafoglio dovrebbe essere verde o oliva nelle sue sfumature. Una persona nata in uno di questi anni (2002-2014-1990-1978-1966-2001-2013-1989-1977-1965).

La persona con l’elemento terra Il colore del portafoglio adatto a lui è rosso, avana o viola, ed è spesso una persona che non si preoccupa dei cambiamenti climatici, ma sa molto bene come sfruttare al meglio i suoi vantaggi a suo vantaggio. L’elemento Terra è nato in uno di questi anni (2000-2012-1988-1976-1964-1952-2006-1994-1982-1970-1958-2009-1985-1973-1961-2003-1991-1979-1967-1955 ).

La persona con l’elemento metallico È la persona con l’elemento che si riferisce alla stagione autunnale e trova conforto in essa, e il colore del portafoglio adatto a lui è beige, giallo o marrone chiaro. E l’elemento del metallo appartiene alle nascite (2004-1992-1680-1968-1956-1993-1981-1969-1957-2005).

La persona con l'elemento acqua L'inverno è la stagione in cui la persona con l'elemento acqua trova più di un modo per vivere bene la sua vita, e il colore del portafoglio è bianco, grigio o pastello. E sono nati i proprietari dell'elemento acqua (1996-1984-1972-1960-2007-1995-1983-1971-1959).

come spiegato booster di energia Che a volte si mischiano due colori dentro e fuori, per bilanciare gli elementi mancanti e di appoggio, e bisogna precisare che il portafoglio è solo per soldi, è sbagliato portare con sé qualsiasi altra cosa come banconote, ricevute o altro.

