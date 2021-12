Questo è un record (foto) – UNIAN

La specie prende il nome dalla dea greca, amante degli inferi, Persefone.

Il lungo corpo filamentoso di una nuova specie di millepiedi contiene fino a 330 sillabe/immagini Scientific Reports

La prima specie è stata scoperta in Australia invertebrati Con oltre 1.000 piedi.

Scrive un rappresentante della nuova specie Eumillipes Persefone, dal nome della dea greca, amante degli inferi Persefone, gli scienziati hanno contato 1306 arti. guardiano.

Otto individui sono stati trovati da 15 a 60 metri di profondità in grotte nell’Australia occidentale. Questo millepiedi ha battuto il precedente record detenuto da Illacme plenipes della California centrale, USA, con 750 piedi.

Leggi ancheGli scienziati hanno trovato un luogo anomalo sulla Terra: questo è importante per la ricerca della vita su MarteLa nuova specie ha un lungo corpo filamentoso, che conta fino a 330 pezzi, con arti corti e testa appuntita. Come altri animali che vivono nella completa oscurità, il millepiedi è cieco e incolore.

I ricercatori ritengono che sia lungo e che un tale numero di gambe possa essere necessario per muoversi in modo più efficiente sottoterra, anche in luoghi rocciosi. In confronto, il millepiedi portoghese – una specie invasiva comune in Australia, che di solito si trova in gran numero dopo forti piogge – contiene circa 25 parti.

In totale, in Australia sono conosciute più di 2.000 specie di millepiedi. La ricerca sulla nuova specie è già stata pubblicata su una rivista scientifica peer-review Rapporti scientifici.

Rapporti scientifici

Come riportato in precedenza da Unian, gli scienziati precedenti hanno scoperto fossili di mostri mariniche visse 435 milioni di anni fa. ho anche trovato, Come placare i gatti domestici.

Potrebbero interessarti anche le novità:

autore:



Katerina Komolova