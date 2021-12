Un’anima spezzata da mille piedi, un mondo silenzioso; Di fronte al mondo biologico segreto | La più grande scoperta di animali al mondo è in Australia

Foto archiviate

Navi Delhi : L’ambiente ospita una varietà di specie. I biologi studiano l’anatomia delle specie, il modo di vivere e l’evoluzione degli habitat. I biologi australiani hanno scoperto un nuovo fatto scientifico su una nuova specie. È stata scoperta la specie biologica più dotata al mondo. La specie alta 1.306 piedi è apparsa nello stato del South Australia. “Iomele Persefone” A questa specie è stato dato un nome scientifico.

Interessante storia di scoperta:

Le miniere bollite della specie sono di grande interesse. Una società mineraria ha assegnato al ricercatore il compito di rilevare il terreno e le specie sotterranee nel sito del progetto proposto. Mentre raccoglieva campioni con la sua squadra, è stato trovato un millepiedi di dieci centimetri a 60 metri da terra. Jane McCary, uno scienziato senior del team, ha classificato la specie con un apparato boccale triangolare nel gruppo Sifnotidae.

Nuovi generi sulla scena scientifica:

La sensazione di un corpo lungo e grosso, diffuso su migliaia di gambe. Il documento di ricerca della California Lakme ha finora trovato un record di 750 piedi di altezza per migliaia di anni. I ricercatori notano che a quel tempo non c’erano più di mille piedi nel mondo. Tuttavia, un nuovo studio condotto da ricercatori australiani ha scoperto che la maggior parte dei tipi di piede è in fase scientifica.

Hanno migliaia di piedi?

Secondo studi genetici, è stata trovata un’espansione significativa dei millepiedi. I biologi notano che si stanno facendo adattamenti naturali per sopravvivere nella crosta terrestre. Il corpo a più gambe sfrutta piccoli spazi e percorsi porosi. Nel frattempo, ci sono solo tali disaccordi. Gli scienziati affermano di non essere ancora giunti a una conclusione.

Cos’è un millepiedi?

Sahastrappada significa mille piedi. Di gran lunga, la specie di 750 piedi è stata considerata la più alta. Tuttavia, grazie alle nuove ricerche degli scienziati, il significato della parola “Sahastrapada” è già venuto alla luce.

