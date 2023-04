Scienza: il folle progetto di un acceleratore di particelle di 91 chilometri sotto Ginevra e il lago di Ginevra

– Il folle progetto di un acceleratore di particelle lungo 91 chilometri sotto Ginevra e il Lago di Ginevra Se il futuro ring collider vedrà la luce, sarà installato in un tunnel sotterraneo situato a una profondità compresa tra 100 e 300 metri. I primi studi sono stati avviati. Gli Stati membri del CERN decideranno non prima del 2028.

Il futuro collisore prenderà il controllo dell’LHC (la nostra immagine) per far avanzare la ricerca. PASCAL FRUTSCHI

Ambiente, sismologia e geologia: l’Organizzazione europea per la ricerca nucleare (CERN) ha avviato le prime analisi sul campo per costruire un acceleratore di particelle tre volte più lungo dell’attuale struttura che sarà completata nel 2040. Vede la luce Il futuro Il collisore circolare (FCC) sotto il confine franco-svizzero formerà un tunnel circolare, lungo 91 km e con un diametro di circa 5 metri, tra i 100 ei 300 metri sottoterra. Il suo percorso passerà sotto Ginevra e il Lago di Ginevra e si estenderà fino alle vicinanze di Annecy.

Antoine Mayo, un ingegnere del CERN, ha spiegato durante una visita alla stampa che otto posti possono ospitare siti di superficie tecnici e scientifici, di cui cinque in Alta Savoia, due ad Al-Ain e uno a Ginevra. Ha precisato che dopo una fase di analisi teorica, “stiamo ora avviando per la prima volta le attività sul campo” per analizzare le problematiche ambientali, a cui seguiranno gli studi geofisici, sismici e geotecnici.

Una volta completato questo ampio studio di fattibilità, i 23 stati membri del CERN (22 paesi europei e Israele) decideranno intorno al 2028/2029 sulla costruzione di questa installazione, che accelererà elettroni e positroni fino al 2060 e poi adroni fino al 2090 con l’obiettivo di rispondere a molte domande fondamentali di fisica che rimangono senza risposta mentre il 95% della massa e dell’energia dell’universo ci è sconosciuta.

La fine è fissata nel 2040-2045 per il Large Hadron Collider

Il CERN possiede già il più grande acceleratore di particelle del mondo, il Large Hadron Collider (LHC), un anello di 27 km di circonferenza situato a circa 100 metri sotto terra. Il problema con gli acceleratori è che a un certo punto, indipendentemente dalla quantità di dati raccolti, ti ritroverai con un muro di errori sistemici. Patrick Janot, fisico del CERN, ha spiegato che intorno al 2040-2045 avremo rimosso il gran midollo della risoluzione ottenibile da LHC.

“È ora di passare a qualcosa di più potente, più luminoso, per vedere meglio le linee della fisica che stiamo cercando di studiare”, ha detto. Ma alcuni ricercatori temono che questo imponente progetto consumerà denaro che potrebbe essere utilizzato per altre ricerche di fisica astratta.

Altri fisici avvertono che se la fisica fondamentale viene fermata, anche la fisica applicata ne risentirà decenni dopo. “I risultati della nostra ricerca sono estremamente importanti”, ha affermato Malika Maddahi, vicedirettore per gli acceleratori e la tecnologia del CERN, citando l’imaging medico e l’oncologia.

Più di 600 istituti e università utilizzano le strutture del CERN

“Il giorno in cui abbiamo inventato il cannone elettronico è stato l’inizio degli acceleratori e non sapevamo che avrebbe portato alla televisione. Il giorno in cui abbiamo scoperto la relatività generale, non sapevamo che sarebbe stato utilizzato per far funzionare il GPS”. ha aggiunto il signor Janot.

Interrogato da AFP, Harry Cliffe, fisico delle particelle dell’Università di Cambridge, ha riconosciuto che la FCC è costosa ma che “dobbiamo tenere presente che sarà costruita da una grande collaborazione internazionale che lavora insieme per un periodo di tempo molto lungo “. Più di 600 istituti e università in tutto il mondo utilizzano le strutture del CERN e sono responsabili del finanziamento, dell’implementazione e della gestione degli esperimenti a cui collaborano.

Tuttavia, il CERN non è l’unico laboratorio a partecipare alla corsa, poiché la Cina ha annunciato nel 2015 che intende iniziare a costruire il più grande acceleratore di particelle del mondo prima del 2025. “Qui al CERN, abbiamo oltre sessant’anni di esperienza nello sviluppo e nella costruzione di queste infrastrutture. Con partner in tutto il mondo, questo assicura, con la stabilità politica di cui godiamo nell’Europa centrale, che i rischi geopolitici sono ridotti al minimo, ha detto ad AFP Michael Benedict, capo dello studio di fattibilità presso la FCC.

Mentre il progetto cinese non è ancora decollato, la signora Maddahi ha evidenziato la posizione di leadership degli europei in questo campo: “La Cina mostra la stessa ambizione. Restiamo vigili e assicuriamoci di non essere alla vigilia di un cambiamento di questa gerarchia.

