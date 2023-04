Una strana spirale si chiama Northern Lights

Una spirale bluastra simile a una galassia appare nel mezzo dell’aurora boreale per alcuni minuti nel cielo dell’Alaska, vicino a Fairbanks, il 15 aprile 2023. Christopher Hayden/AP

L’aurora boreale è uno spettacolo in sé e per sé. Ma quando si aggiunge una strana spirale bluastra, i fuochi d’artificio sono incomparabili, e subito seguono le domande sull’origine di questo fenomeno. Don Hampton, capo scienziato del Poker Flat Research Range Astronomical Observatory in Alaska, ha offerto una spiegazione che ha ridotto anche le speculazioni più esoteriche.

La spirale in questione, fotografata da molti amanti dell’aurora, è apparsa il 15 aprile, poco dopo le 9:00, nei cieli ancora bui dell’Alaska, poche ore dopo il lancio del Falcon-9 di SpaceX dalla base di Vandenberg, in California. razzo. Ha lanciato 51 satelliti in orbita polare. Il suo primo stadio è tornato sulla Terra al punto di lancio, mentre il secondo stadio, compiuta la sua missione, è stato diretto verso l’Oceano Pacifico.

Il cloud è apparso dopo che tutti i carichi utili della missione erano stati schieratiDon Hampton osserva, In una dichiarazione dell’Istituto di Geofisica, Università dell’Alaska, Fairbanks. Quindi è probabile che si tratti dello scarico di un razzo, o forse di un degassamento non necessario. La forma a spirale indica che il secondo stadio stava ruotando quando i gas sono stati scaricati. » L’astronomo americano precisa che a questa quota tutto il vapore acqueo si è trasformato in ghiaccio, che riflette la luce del sole, creando una nuvola luminosa visibile dall’Alaska, che ancora sprofonda nell’oscurità perché il sole era ancora sotto l’orizzonte. “Questa nuvola sembra molto luminosa in queste immagini, ma probabilmente non è più di qualche chilo d’acqua”.dice il ricercatore.

Questo fenomeno non è nuovo. A gennaio, un altro vortice è stato visto sulle Hawaii, È stato catturato da una fotocamera del telescopio giapponese Subaru, in cima al Mauna Kea. I ricercatori hanno quindi attribuito questa spirale al lancio di un satellite GPS militare da parte di un razzo SpaceX.