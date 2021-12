Richard Rogers: muore architetto britannico, progettista del Centre Pompidou e del Millennium Dome

8 ore fa

Richard Rogers con un modellino del Lloyds Building nel 1995

È morto all’età di 88 anni l’architetto britannico Richard Rogers, noto soprattutto per aver progettato il Centre Pompidou di Parigi e il Millennium Dome di Londra.

Un portavoce ha detto che Rogers “è morto in silenzio” sabato notte.

La sua stella è salita per la prima volta con i suoi progetti rivoluzionari per il Centre Pompidou di Parigi e il Lloyd’s Building di Londra.

Lord Rogers è stato considerato uno degli architetti di maggior successo e influenti al mondo, avendo vinto numerosi premi nel suo campo, tra cui il Premio Prizker 2007 e lo Stirling Prize due volte. Nel 1991 è stato insignito della Medaglia del Cavaliere.

Nato nel 1933 da una famiglia anglo-italiana a Firenze, Rogers si è formato alla Architectural Association School of Architecture di Londra prima di laurearsi con un master alla Yale University.

Il Millennium Dome dal design eccezionale è ora conosciuto come "O2 Arena"

Divenne ampiamente noto negli anni ’70 e ’80 per i suoi progetti per due edifici controversi all’epoca per strutture come ascensori e condotti dell’aria condizionata all’esterno dell’edificio: il Centre Pompidou, che ha progettato in collaborazione con Renzo Piano, e il Lloyd’s Building a Londra.

Le sue altre creazioni architettoniche includono la Corte europea dei diritti dell’uomo a Strasburgo, il Palazzo del Parlamento gallese a Cardiff, il Terminal 5 di Heathrow e il Terminal 4 dell’aeroporto Barajas di Madrid, in Spagna.

L'edificio del Parlamento gallese è stato aperto nel 2006

Durante la sua carriera, Rogers ebbe dei critici, in particolare il principe Carlo, che parlò in diverse occasioni della sua antipatia per i progetti di Lord Rogers.

Ma questo non ha impedito all’architetto di passare da un successo all’altro in giro per il mondo.

Il suo più recente successo globale è stata la costruzione del World Trade Center n. 3 a New York, una torre di 80 piani costruita sul sito delle due precedenti torri che furono distrutte negli attacchi dell’11 settembre 2001.

Il Centre Pompidou di Parigi ha suscitato polemiche al momento della sua apertura

Ma ha detto che il suo progetto preferito è stato uno dei suoi primi e più personali: la casa moderna che ha progettato per i suoi genitori a Wimbledon alla fine degli anni ’60.

La piazza o il cortile aperto, come luogo pubblico di incontro, è spesso al centro delle sue idee. “L’idea che le città abbiano luoghi in cui le persone possono scambiare idee e incontrarsi è l’idea più interessante”, ha detto alla BBC World Service nel 2013.

Terminal 5 dell'aeroporto di Heathrow

Rogers è stato tra i pochi architetti a cui è stato attribuito il merito di aver plasmato le città moderne.

Ha anche fornito consulenza in materia di pianificazione urbana in città tra cui Londra e Barcellona. Ha presieduto l’Urban Task Force sullo Stato delle città nel Regno Unito dal 1998 al 2001.

Rogers si è ritirato nel settembre dello scorso anno dalla sua posizione presso Rogers Stirk Harbour & Partners, che ha fondato con il nome di Richard Rogers Partnership nel 1977.

Rogers si è ritirato nel settembre dello scorso anno dalla sua posizione presso Rogers Stirk Harbour & Partners, che ha fondato con il nome di Richard Rogers Partnership nel 1977.

Secondo la rivista Building Design, la società sarà ora gestita dai partner Evan Haber e Graham Sterk, e il nome di Rogers sarà cancellato dalla costituzione della società entro due anni dalla data del suo ritiro.