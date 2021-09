Scadenza per lo scambio di quote di proprietà in ingegneria 15

La metà dei sedili deve essere sostituita in base a JEE Main . rank

Avviso emesso dal Consiglio dell’Istruzione Superiore

Oggi, Hyderabad: il Consiglio statale per l’istruzione superiore ha fissato al 15 ottobre la scadenza per il riempimento del 30% dei posti nell’ambito della quota proprietaria (classe B) nei corsi BTech, BPharmacy e Pharma-D nelle università statali private di ingegneria e farmacia. anno accademico 2021-22. Giovedì è stato diramato un avviso in tal senso. I proprietari dei rispettivi collegi devono annunciare il programma e pubblicare annunci sui tre principali giornali in lingua inglese, telugu e urdu. I candidati possono presentare le domande di persona o online. I proprietari devono tenere un registro dei dettagli dell’ordine su base giornaliera. La metà dei 30 per cento dei seggi deve essere occupata nell’ambito della quota NRI e l’altra metà sulla base dei gradi maggiori in JEE. Se ci sono ancora dei posti, possono essere scambiati in base alla classifica di ieri e ai risultati dell’Inter. Le commissioni per le quote Convenor devono essere addebitate solo per i posti del 15% da riempire in base ai ranghi principali JEE o Amset. Una quota NRI o sponsorizzata può essere addebitata fino a $ 5.000 all’anno. Dopo aver esaminato tutte le domande ricevute online/offline, i collegi interessati dovrebbero visualizzare la graduatoria di merito sul portale web e sulla scheda di feedback.