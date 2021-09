Cosa distingue iPhone 13 Pro dai modelli precedenti

La serie Apple di telefoni iPhone è stata ufficialmente svelata e l’annuncio del lancio della serie iPhone 13 con quattro modelli, come nella precedente serie iPhone 12 lo scorso anno, dopo una lunga attesa e migliaia di segnalazioni, indiscrezioni e fughe di notizie negli ultimi mesi , e i modelli più importanti di questa serie sono stati l’iPhone 13 Pro e Max Pro, ma ciò che distingue il modello iPhone 13 Pro dalla serie precedente, questo è ciò che sapremo attraverso ciò che è stato mostrato all’evento globale di Apple martedì scorso, che incluso anche l’annuncio di altri prodotti Apple, diamo una rapida occhiata ad alcune delle importanti specifiche fornite con il modello iPhone 13 Pro.

iPhone 13 Pro

Come sarà l’iPhone 13 Pro?

il design

Il design è meglio detto di bellezza e durata, in quanto viene fornito con un corpo in acciaio inossidabile di alta qualità chirurgica, frontale in ceramica Shield e resistenza all’acqua IP68.

sistema di telecamere

Il sistema di fotocamere dell’iPhone 13 Pro combina un importante aggiornamento del sistema di imaging con maggiori capacità per le immagini, come l’aggiornamento di componenti di grandi dimensioni combinato con un’intelligenza software superiore, per offrire all’utente un’esperienza di imaging piacevole, dalla fotografia macro per dare i più piccoli dettagli, a una fotocamera ultra-wide e zoom ottico x3, alla fotocamera con teleobiettivo e alla modalità notturna, questo include tutte le fotocamere.

Questo si aggiunge alla possibilità di girare in stile cinematografico, così puoi girare qualsiasi scena tu voglia con una bassa percentuale di profondità di campo, così come mettere a fuoco le persone automaticamente e nella massima eleganza per raccontare storie con nuovi livelli di creatività e con 1 TB di spazio di archiviazione fornito dal telefono, consentendo spazio per tutte le foto e i video.

lo schermo

iPhone 13 Pro è dotato di un display ProMotion, Super Retina XDR, che offre una fluidità senza precedenti grazie a una frequenza di aggiornamento di 120Hz e prestazioni grafiche senza precedenti.

la batteria

iPhone 13 Pro ha una batteria ad alte prestazioni che consente all’utente di completare le attività professionali senza problemi e l’alimentazione dura tutto il giorno e la batteria può riprodurre video fino a 28 ore.

diapositiva

Il telefono supporta la rete 5G, che offre velocità sufficienti per giocare a giochi multiplayer e altro, e la modalità dati intelligente automatica preserva la durata della batteria quando tutte queste velocità non sono necessarie.