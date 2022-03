Se ti stai chiedendo come si confronta un Mac Studio di fascia alta con l’ultimo MacBook Pro, non cercare oltre, perché abbiamo un confronto di utilizzo nel mondo reale che non si basa solo sui benchmark. Su YouTube, il videografo di MacRumors Dan ha testato entrambi i dispositivi attraverso i loro flussi di lavoro nel mondo reale. Iscriviti al canale YouTube di MacRumors per altri video. Dan usa il suo MacBook Pro M1 Max per…