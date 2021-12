Salo con stivali virali… PASOK – La forte reazione di Charillo…

La forte reazione del Movimento per il cambiamento / PASOK è stata dovuta all’annuncio sportivo scarpe con il suo marchio PASOK. Sono le scarpe disegnate da un diciassettenne di Rodi e diffuse sui social, come sono nei colori del PASOK, con il sole verde e lo slogan “Ci sono soldi”. Le scarpe hanno la parola “BASOK” scritta sopra.

Come ha osservato nel suo post il ministro delle Comunicazioni Panagiotis Flachos, “Il calzolaio sportivo e il suo produttore sono stati informati di conseguenza‘, sottolineando cheLe parti non sono marchi commerciali sfruttare a pagamento il proprio marchio nelle aziende”.

Il signor Flachus afferma che “Dall’inverno in poi, coloro che sono venuti a nostra conoscenza e hanno pubblicizzato hamburger, feste, candele, magliette, ecc. Con il nome, il logo e la parafrasi di PASOK sono stati avvisati dal mio ufficio e hanno ritirato il prodotto”.Questo non sarà tollerato“, Conferma.

“Ho visto che alcune sneakers venivano pubblicizzate con un logo e una parafrasi del nome PASOK, che non pubblico qui quindi non le promuovo più.

Dall’inverno in poi, coloro che sono venuti a nostra conoscenza e hanno pubblicizzato hamburger, feste, candele, magliette, ecc. con il nome, il logo e la parafrasi di PASOK sono stati avvisati dal mio ufficio in associazione con Dimitris Mantzos e hanno ritirato il prodotto, dopo per favore essere consapevoli che lo sfruttamento commerciale del nome e del marchio di una parte in questo modo viola la legge sulla proprietà intellettuale (Articolo 66 e della Legge 2121/1993).

Il produttore e produttore di scarpe da ginnastica sono stati informati di conseguenza.

Le parti non sono marchi per sfruttare il loro marchio in aziende a pagamento, come qualcuno pensa. La parte ha il diritto esclusivo di produrre prodotti con il proprio marchio come all’estero in caso di apertura di un negozio online per motivi di sostegno finanziario ecc.

Insomma, una cosa è Internet, un’altra i meme e le creazioni personali di natura no profit, un’altra è cercare di fare soldi “vendendo” PASOK attraverso prodotti commerciali. Questo non può essere tollerato.

Cosa dice il creatore di scarpe con il marchio PASOK

il Giannis Louloudis 17 anni È l’uomo che ha ispirato e disegnato la sneaker “BASOK”.

come ha detto rivista Lo stesso diciassettenne di Rodi, “Ho iniziato questa idea attraverso una discussione con il mio amico Nikos Pilardis, il 9 aprile 2021 nella mia stanza. Abbiamo escogitato il piano finale”.

Poi il giovane stilista ha spiegato che “quando abbiamo finito il design, siamo andati nella fabbrica con cui stiamo lavorando per procedere con la costruzione della scarpa”.

Dice: “Sapevamo fin dall’inizio che la scarpa sarebbe diventata molto popolare, ma non ci aspettavamo che prima della sua uscita avrebbe avuto una tale richiesta e tanti articoli che ne parlavano. È stata persino pubblicata sui canali!”

Calzature del marchio PASOK che si è ampiamente diffuso:

Portachiavi con Logo Basok…

Le scarpe selezionate, infatti, sono state acquistate dal noto pescatore Snake, che le ha postate su Instagram.

