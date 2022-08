Rumor: Galaxy S23 Ultra avrà un sensore da 200 MP con pixel da 0,6 µm e una batteria da 5.000 mAh

Il Samsung Galaxy S23 Ultra del prossimo anno avrà una batteria da 5.000 mAh, la stessa capacità dell’S22 Ultra ora, secondo una perdita. Mondo di ghiaccio. Il telefono sarà alimentato dallo Snapdragon 8 Gen 2 e il nuovo chip avrà ulteriori miglioramenti in termini di efficienza rispetto all’8+ Gen 1, che a sua volta rappresentava un miglioramento significativo rispetto all’8 Gen 1 già presente nella serie S22.

Ci sono ottime possibilità che la serie S23 utilizzi esclusivamente chip Snapdragon mentre la divisione Exynos si sta riorganizzando e sta cercando di creare un chipset di punta più competitivo.

Se la capacità della batteria è la stessa, significa che Samsung sarà ancora nello stato di carica di 45 W come sull’S22 Ultra? È del tutto possibile, ma la velocità di ricarica può ancora aumentare. Ad esempio, il Galaxy Z Fold4 dovrebbe avere una potenza nominale di 25 W, la stessa del suo predecessore, ma dovrebbe caricarsi più velocemente, raggiungendo il 50% in mezz’ora, rispetto al 33%.

Cat ha speculato sul sensore da 200 MP che sarà presente nel nuovo Ultra. Il leaker sospettava che non fosse né 1/1,22″ 0,64 µm HP1 né 1/1,4″ 0,56 µm HP3, ma invece l’HP2 non è stato ancora rilasciato.

La nuova tecnologia può migliorare la piena capacità del pozzo (FWC) anche con pixel piccoli da 0,6 micron

Sembra che una fonte abbia ora confermato che il nuovo flagship utilizzerà l’ISOCELL HP2, un sensore con pixel da 0,60µm. Questo dovrebbe mettere il formato ottico nella stessa gamma di 1/1,33 pollici dell’attuale Ultra. Altri moduli fotocamera potrebbero non vedere molti cambiamenti.

Nota che il rendering incluso sopra potrebbe non rappresentare affatto il design del Samsung Galaxy S23 Ultra. L’Ultra 2022 ha lasciato cadere l’urto della fotocamera e potrebbe non esserci alcun motivo per riportarlo indietro se il sensore della fotocamera principale non è più grande.

Fonte 1 (cinese) | tramite 1 | Fonte 2