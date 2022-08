Ecco come personalizzare il tuo personaggio

Stai attento Effetto JinshinC’è un nuovo gioco di ruolo d’azione open world in arrivo quest’estate e promette qualcosa che l’immaginario miHoYo non può offrire: un costruttore di personaggi. Questo è corretto, torre di fantasia Potrebbe essere solo il prossimo gioco di travestimento.

Lo sviluppatore Hotta Studio e l’editore Level Infinite stanno collaborando quest’estate per portare questo gioco di esplorazione open world cinese a tema fantascientifico ai giocatori di lingua inglese. Potrai combattere nemici mostruosi, esplorare un vasto e tentacolare mondo cyberpunk, fare pop gacha per nuovi personaggi (sono anche armi) e interpretare ragazze carine che fanno cose carine. Il tuo avatar (o “roamer”) può essere personalizzato a tuo piacimento e online Respiro del selvaggio-Come il gioco, il livello di dettaglio che Hotta offre ai suoi giocatori è davvero impressionante.

Vuoi sapere come personalizzare il tuo personaggio quando avvii Hotta e Level Infinite dal vivo? Continuare a leggere Tutto quello che devi sapere torre di fantasia Personal Builder, come funziona e gli strumenti a tua disposizione.

Come usare il Generatore di caratteri

Per iniziare, avvia torre di fantasia Vai al pulsante Preimpostazioni in alto a destra. Questo ti porterà dal creatore del personaggio, dove puoi impostare il Wanderer per il gioco in-game. Se hai creato il tuo personaggio in anticipo, apparirà esattamente come l’hai progettato dopo il tutorial.

Una volta avviato il creatore del personaggio, dovresti vedere la schermata preimpostata con un’opzione di genere maschile/femminile. Deludentemente, non c’è alcuna opzione per un tour non binario.

Questa pagina viene fornita con un elenco di cinque preset e una sesta impostazione personale personalizzata. Vai avanti e scegli il tuo personaggio prefabbricato preferito come modello base. Non preoccuparti, puoi personalizzare molto del tuo personaggio da qui. Questo è solo per iniziare con le basi di base.

aspetto esteriore

La scheda Aspetto è divisa in tre sezioni: Aspetto, Estensione e Aspetto. Outfit ti consente di scegliere tra una selezione di cinque combinazioni di outfit preimpostate. Scegli il tuo look preferito e personalizza i colori del tuo personaggio a tuo piacimento. Puoi utilizzare la ruota dei colori globale in Tintura predefinita per attenerti a una serie di colori scelti, oppure puoi personalizzare le singole parti facendo clic su Personalizza e giocando con i diversi cursori delle parti di abbigliamento in primo piano.

Una volta terminato, vai alla scheda Accessori. Sia gli uomini che le donne ottengono le stesse tre opzioni di base: occhiali, una fascia o una benda sull’occhio. Puoi regolare ciascuno di essi, ma non puoi cambiarne i colori.

Infine, la forma è dove i giocatori possono personalizzare la maggior parte del corpo del Vagabondo. Le donne possono scegliere tra 24 diverse tonalità della pelle, mentre gli uomini ne ottengono 23. Questi sono tutti preselezionati per impostazione predefinita e non c’è il cursore del colore. Poiché la maggior parte di queste opzioni offre ai giocatori un personaggio dalla pelle chiara, non ci sono molte opzioni per i giocatori di colore nero e marrone. È un’assenza incredibilmente frustrante considerando la quantità di personalizzazione e controllo disponibili nel gioco.

Ma non preoccuparti, Hotta ha incluso due cursori a grandezza naturale per personalizzare il petto, quindi penso che sia carino. Puoi anche cambiare le dimensioni della testa e del collo.

Poesia

Il menu dei capelli include una serie di preset per uomini e donne, insieme a cinque diverse estensioni per la testa. Questi vanno da orecchie di coniglio e gatto a enormi occhiali. Fare clic sulla scheda Personalizzato nell’angolo in alto a destra per modificare le parti in primo piano, centrale e sfondo. Puoi anche personalizzare l’aspetto dei tuoi capelli in ogni sezione utilizzando la ruota dei colori predefinita o il selettore di colori personalizzato.

caratteristiche facciali

Infine, i giocatori possono personalizzare i tratti del viso del loro Vagabondo. È piuttosto approfondito per un ARPG e offre ai giocatori la possibilità di ricreare praticamente i propri volti nel gioco.

sotto la scheda del viso, torre di fantasia Offre una serie di sei preimpostazioni del viso, ma puoi anche personalizzare sette attributi facciali aggiuntivi: dimensione del viso, zigomi, guance, mento, guance inferiori, mascella inferiore e labbro inferiore. Tutti e sette utilizzano un dispositivo di scorrimento circolare per consentirti di scegliere l’aspetto delle tue varie funzionalità nei minimi dettagli. Con un po’ di tempo e pazienza, puoi praticamente creare il volto di un ragazzo o una ragazza anime nei tuoi sogni.

La scheda Occhi offre risultati simili. Ci sono quattro sotto-tag che i giocatori possono scegliere: sopracciglia, forma degli occhi, bulbi oculari e occhi migliorati. Le sopracciglia ti consentono di scegliere tra diverse forme di sopracciglia, alzare e abbassare le sopracciglia e personalizzarne il colore. La forma degli occhi offre una gamma più ampia tra cui scegliere, nonché quanto sono lontani gli occhi l’uno dall’altro, l’altezza degli occhi e quanto bene gli occhi affondano. Allo stesso modo, i bulbi oculari ti consentono di scegliere tra un gran numero di occhi e di personalizzare l’aspetto, la distanza, la larghezza e le dimensioni della pupilla.

Infine, Enhanced Eyes ti consente di scegliere tra una serie di aggiunte assassine simili a cartoni animati alle pupille del Wanderer, come cuori, raggi o lumache. Qui puoi cambiare i colori delle diverse parti e persino impostare gli occhi in due colori diversi.

Successivamente, ci sono le opzioni di personalizzazione per il tuo naso, chiamate “Accessori” per le donne. Per qualche ragione, le donne erranti ottengono un naso con tre diversi cursori, rispettivamente, che controllano l’altezza, la curvatura e la rotondità del naso. Gli uomini possono scegliere tra tre diversi nasi, altezza del naso, forma del ponte nasale, rotondità e larghezza. È una delle sezioni in cui il gioco dà alle donne un po’ meno di controllo, ma è più un’eccezione che una regola.

La bocca ti dà anche un discreto controllo sulla forma della tua bocca. Come il naso, questi sono piuttosto semplici: cambia la curvatura, l’altezza, la posizione della bocca, ecc.

Infine, ci sono gli accessori. Ciò ti consente di scegliere, posizionare e colorare diverse modifiche al viso del tuo personaggio, come bende, cuori o effetti di arrossamento. Puoi persino personalizzare i colori in quest’ultimo, quindi se vuoi che il tuo Wanderer si scrolli follemente di dosso il nero scuro, puoi farlo.

Altrimenti, è tutto! Fai clic sul pulsante Completa, conferma le modifiche e la personalizzazione di Wanderer sarà ufficialmente completata e pronta per giocare.

