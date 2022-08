Coach Media rinomina PLAION

Koch Media, editore di titoli popolari come I santi filano La catena ha annunciato che cambierà il marchio in PLAION.

Questo nuovo nome viene fornito completo di un nuovo logo di fantasia, anche se non viene fornito con alcun nuovo annuncio per la tendenza del gruppo editoriale.

Tuttavia, il sito Web PLAION è attualmente ancora attivo e funzionante, con informazioni rilevanti ancora disponibili Campo Koch Media.

Klemens Kundratitz, co-fondatore e CEO di miliardi Dice che il cambio di nome riguarda l’inversione della nuova natura dell’azienda.

“Da quando siamo entrati a far parte di Embracer Group nel 2018, la crescita è accelerata e siamo diventati sempre più diversificati”, afferma. “Per riflettere la natura in evoluzione della nostra attività non solo in termini di contenuto, ma anche in termini geografici mentre continuiamo la nostra espansione in tutto il mondo, abbiamo scelto il nostro nuovo nome per rappresentare meglio chi siamo e il viaggio che intraprendiamo”.

“Il nostro settore è incredibilmente dinamico e le aspettative dei nostri clienti e partner sono in continua evoluzione e dobbiamo rendercene conto. Fare affidamento sulle nostre solide fondamenta mentre abbracciamo il cambiamento fornirà qualcosa di nuovo, qualcosa di meglio. Come PLAION, costruiamo sui nostri anni di successo cercando di ottenere sempre di più. PLAION è una promessa Fornire un intrattenimento eccezionale ai nostri clienti. Sono felice e orgoglioso di continuare il nostro viaggio come PLAION”, conclude Kundratitz.