Rugby: il nazionale italiano di Grenoble, Ange Capuozzo, va a Tolosa

Allenato in FCG, rivelatosi in Pro D2, brillante al suo esordio in nazionale, il rugbista dell’Isère Ange Capuozzo si è iscritto allo Stade Toulousain.

Giovedì sera “Angelo” ha salutato Stade des Alpes e FCG, vincendo contro il Bourg-en-Bresse nell’ultima giornata di Pro D2. Il suo futuro è ora scritto Stadio di Tolosache questo venerdì mattina ha ufficializzato l’arrivo delPosteriore di 23 anni.

“So che non me ne sarei mai andato davvero” – Ange Capuozzo sul suo attaccamento all’FCG

Nato a Ponte Claix dove ha iniziato il rugby, era Ange Capuozzo formatosi presso FCG e ha iniziato in prima squadra nel 2019 a Pau. Grenoble è passato alla Pro D2, si sta gradualmente affermando come uno dei giocatori più importanti della squadra e del campionato, finendo in particolare come miglior marcatore delle mete nel 2021″. Conserverò molte cose, ma allo stesso tempo so che non me ne sarei mai andato davvero, vengo da Grenoble, tifoso dell’FCG, ho legami familiari qui, è una pagina che girerà per me ma ci sono tutte queste cose che mi terranno qui per un po’ “.

Veloce, deciso, l’Isérois attira l’attenzione di un gran numero di club d’élite. E così è Tolosa e la sua 21 titoli di campionato francese che ha scelto” indossare questa maglia è un’opportunità che si presenterà una volta e che potrebbe non tornare più, non potevo lasciarla passare, con i miei parenti ci siamo posti la domanda di sapere se ero pronto, e sì penso di essere pronto. Sono pronto per uscire da questa zona di comfort e vedere se quello che sto facendo oggi a Grenoble posso fare altrove. “.

Brillante nel Torneo

Selezionabile con l’Italia dai nonni, Ange Capuozzo ha lasciato il segno nell’ultima giornata del Torneo 6 Nazioni essendo, da un suo ricordo di cui ha il segreto, all’origine del clamorosa vittoria italiana in Galles. A riprova che nonostante le sue dimensioni “leggere” (1m77 e 71kg), non bisogna sottovalutare le doti del terzino che ora si troverà a dover affrontare un concorrenza agguerrita nel club di maggior successo in Francia.