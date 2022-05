Arnaud Démare vincitore della 6a tappa del Giro al fotofinish

La vittoria si è giocata sul lancio della moto sulla linea, mentre Démare ha dovuto cambiare traiettoria dopo essere rimasto un po’ bloccato sulla sinistra della strada, a seguito di un lavoro esemplare fino ad allora della sua squadra negli ultimi chilometri: “Sulla linea mi sento davanti, ma finché non era caduto il fotofinish la vittoria non c’era. Faceva davvero caldo ha testimoniato il francese al microfono di Eurosport dopo la gara. La squadra ha fatto di nuovo un lavoro enorme, un ottimo piazzamento, non avrei potuto avere di meglio. Dovevo trovare l’apertura: sentivo che Cavendish si stava chiudendo sulla sinistra, dovevo trovare le risorse per correggere il tiro oltre i 100 m. Sono tornato molto forte ma ho visto che sarebbe stato limitato per la vittoria. Finalmente lancio la bici…”