Riepilogo delle notizie Microsoft: Bing semplifica la pianificazione delle vacanze, collabora con US Bank per aggiornare la sua tecnologia e altro ancora

L’acquisizione strutturata da parte di Microsoft del CEO di Activision parte da $ 15 milioni secondo i documenti della SEC

I nuovi documenti SEC mostrano ciò che l’attuale CEO di Activision, Bobby Kotick, potrebbe ricevere come parte della società che Activision sta rilevando. un suggerimento è che Kotick potrebbe ottenere $ 15 milioni, se si arrende “senza motivo”.

Lo streaming di Twitch ritorna sulla dashboard di Xbox con un nuovo aggiornamento

Il prossimo aggiornamento è impostato per Xbox Dashboard Supporto per il lancio live in streaming su Twitcheliminando la necessità di aprire l’app Twitch.

L’ultimo aggiornamento di Bing semplifica la pianificazione della tua prossima vacanza o viaggio

Se stai pianificando una vacanza, L’ultimo aggiornamento di Bing Ha lo scopo di renderlo un po’ più facile. Quando si cerca una destinazione di vacanza popolare, è disponibile una nuova opzione di esplorazione. Sotto Esplora, troverai un itinerario suggerito di cose da fare.

Microsoft sta collaborando con la US Bank per aiutare ad aggiornare la sua tecnologia

un Una nuova partnership è stata firmata tra Microsoft e la Banca degli Stati Uniti. Nell’ambito della partnership, Microsoft aiuterà a modernizzare la tecnologia utilizzata dalla banca statunitense, oltre a consentire ad Azure di essere la piattaforma cloud principale per le sue applicazioni.

