Gurman: Potrebbe essere un ibrido MacBook/iPad con una tastiera touch

all’inizio di questa settimana, 9to5Mac Si noti un nuovo rapporto dell’analista sottolineato Apple sta lavorando su un dispositivo pieghevole con uno schermo da quasi 20 pollici. Ora, nel suo occupazione Notiziario BloombergMarco Gorman Si raddoppia come il MacBook/iPad pieghevole del futuro.

Il rapporto è stato presentato per la prima volta dall’analista del DSCC Ross Young. Secondo Young, Apple è in discussione con i fornitori su questa categoria e, sebbene il prodotto sia ancora a diversi anni di distanza, il suo interesse è un pieghevole da 20 pollici di qualche tipo.

D’altra parte, ora stiamo includendo Apple nella nostra tabella di marcia per i laptop pieghevoli. Abbiamo sentito che finora c’è interesse per una dimensione più grande, circa 20 x”. Questa dimensione potrebbe creare una nuova categoria per Apple e potrebbe risultare in un vero prodotto a doppio uso, un laptop con una tastiera di dimensioni standard quando piegato e utilizzato come un monitor quando non è piegato e utilizzato con una tastiera esterna Può consentire anche una risoluzione UHD/4K o superiore a queste dimensioni. Timeframe probabilmente successivo al 2025, ma potrebbe essere il 2026 o il 2027.