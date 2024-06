Drag Race: BMW M440i, C 43, S4, Stinger GT All Clock 12 secondi nel quarto di miglio

Sam CarLegion ha recentemente messo a confronto quattro V6 ad alte prestazioni l'uno contro l'altro per vedere quale di loro è il re della collina dai box e con una partenza lanciata. Tutti e quattro i modelli sono basati su piattaforme a trazione posteriore, ma sono tutti dotati di trazione integrale.

L'elenco comprende tre veicoli tedeschi e un veicolo sudcoreano, quest'ultimo è uno Stinger GT verniciato di bianco. Con 4.179 libbre, o 1.895 kg se preferisci le unità metriche, la Kia è la più pesante del gruppo. Inoltre è alimentata dal motore più grande, con il V6 twin-turbo che ha una cilindrata di poco più di 3,3 litri.

368 CV ​​e 376 lb-ft (510 Nm) sono i numeri dell'albero motore, che rendono la Stinger GT più potente e dotata di coppia rispetto all'Audi S4. Leggermente più leggera con un peso di 3.847 libbre o 1.744 kg, la berlina dotata di quattro produce 349 CV e 500 Nm (369 lb-ft) dal suo V6 da 3 litri monoturbo. Questo motore è strettamente correlato al V6 TFSI da 2,9 litri orientato alle prestazioni della RS 4 e RS5, che è un twin-turbo.

Il prossimo concorrente è la Mercedes Classe C della generazione precedente vestita come C 43. Ciò a sua volta significa che utilizza un motore V6 biturbo invece del motore a quattro cilindri della generazione attuale. Anche se alcuni potrebbero essere tentati di mettere il motore V6 su un piedistallo, tieni presente che non è vero AMG motore.

Precedentemente commercializzata come C 450 4MATIC AMG Sport, questa versione della Kompakt Klasse è stata lanciata con 362 CV a suo nome per l'anno modello 2015. Il motore biturbo è stato infine potenziato a 385 CV, mentre la coppia è stata elencata dalla casa di Stoccarda casa automobilistica a 384 piedi-libbre (520 Nm).

La Merc punta la bilancia a 3.902 libbre (1.769 kg), che è notevolmente più leggera della BMW M440i Gran Coupé. Per questi scontri di un quarto di miglio, la berlina M340i era l'auto contro cui competere. Tuttavia, ricorda che sono entrambi basati sulla stessa piattaforma, montano lo stesso motore e sono dotati di cambio automatico a otto velocità di ZF Friedrichshafen.

È noto che gli stabilimenti BMW a sei e otto cilindri producono poco più di quanto pubblicizzato. Il B58 dell'M440i ha una potenza nominale ufficiale di 382 CV e 500 Nm, il che lo rende molto vicino al motore non AMG di Merc. Date queste informazioni, c'è da sorprendersi che entrambi abbiano registrato 12 e passa secondi nel quarto di miglio? La C 43 ha registrato 12,6 clic di tutto rispetto, mentre la BMW a cinque porte ha tagliato il traguardo in 12,5 secondi.

A 60 mph (97 km/h), la BMW si è dimostrata più veloce, gestendo un tempo migliore di 3,9 secondi rispetto ai 4.1 della Mercedes. L'Audi ha registrato i migliori tempi rispettivamente di 4,1 e 12,5 secondi, mentre la Stinger GT è stata quarta con un tempo di 4,7 su 60 e 13,4 secondi nel quarto.

La Stinger GT e la S4 hanno perso per un giro contro la BMW. Ma, in modo un po’ sorprendente, il C 43 ha superato l’M440i di 37 e 50 mph (60 e 80 km/h). La grande domanda è: considereresti l'attuale generazione C 43 con il quattro cilindri in linea turbo rispetto all'M340i?