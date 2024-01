InventHelp Inventor sviluppa un coperchio isolante per bevande (CTK-8176)

Pittsburgh, 24 gennaio 2024 /PRNewswire/ — “Volevo creare un divertente contenitore per bevande che ti permettesse di 'bere il tuo pranzo' mantenendolo freddo e delizioso”, ha detto un inventore, di Williston, Carolina del Nord“Così ho inventato il FISHER CAN COOZY. Il mio design sarà un'alternativa divertente alle tradizionali coperture isolanti per bevande.”

L'invenzione in attesa di brevetto fornisce un coperchio isolante divertente ed efficace per bevande. In questo modo manterrà le bevande alla giusta temperatura per un periodo di tempo più lungo. Fornisce anche più divertimento e intrattenimento e può attirare l'attenzione. L'invenzione presenta un design nuovo, accattivante e facile da usare, quindi è perfetta per gli appassionati di sport, i frequentatori di concerti, gli appassionati di outdoor, i bevitori di birra, ecc. Inoltre, può essere prodotto in diverse dimensioni.

Il progetto originale è stato inviato all'ufficio vendite nazionale di InventHelp. Attualmente è disponibile per la licenza o la vendita a produttori o operatori di marketing. Per ulteriori informazioni scrivere al Dip. 22-CTK-8176, InventHelp, 100 Beecham Drive, Suite 110, Pittsburgh, Pennsylvania 15205-9801, oppure chiama il numero (412) 288-1300 int. 1368. Ulteriori informazioni sui servizi di presentazione delle invenzioni di InventHelp su http://www.InventHelp.com.

