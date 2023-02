Riconoscimento della nuovissima serie Galaxy S23 in Samsung Galaxy Experience Spaces Worldwide – Samsung Global Newsroom

Annunciata all’inizio di questo mese all’evento Unpacked di Samsung Electronics, la nuovissima serie Galaxy S23 inaugura un’era completamente nuova di esperienze mobili premium per gli utenti. L’ultima suite è ricca di funzionalità rivoluzionarie tra cui la fotocamera epica, fotografie notturne davvero cinematografiche, innovazioni basate sull’intelligenza artificiale e, nel Galaxy S23 Ultra, una S Pen integrata per più modi per liberare la tua creatività.

Per offrire ai fan di Galaxy di tutto il mondo l’opportunità di conoscere meglio la serie Galaxy S23, Samsung ha introdotto spazi ed eventi Galaxy Experience dedicati in alcune località famose in tutto il mondo.

Per fornire un assaggio di come si presenta una visita pratica al Galaxy Experience Space, Samsung Newsroom mette in mostra alcuni dei momenti più epici di questi recenti spazi immersivi per i visitatori.

Esperienze pratiche premium nel cuore del London Mall

Per portare le capacità innovative della serie Galaxy S23 agli utenti del Regno Unito, Samsung ha inaugurato il Galaxy Experience Space nel centro del centro commerciale Westfield White City a Londra.

Progettato come un parco giochi futuristico in cui gli utenti possono saperne di più sull’ultima gamma di dispositivi Samsung e “Share the Epic”, l’ambientazione dello spazio nel cuore di uno dei più grandi centri commerciali di Londra incorpora un design accattivante che si abbina alla natura innovativa del prodotti.

Dall’immersiva area notturna di Seoul alla cabina fotografica alimentata da Galaxy e all’area di gioco interattiva, Space Visitors – che va dal 1 febbraio al 12 marzo – Sono in grado di provare le ultime funzionalità Galaxy in vero stile.

Hardware innovativo ed esperienze eccezionali nell’arena dell’esperienza Paris Galaxy

A Parigi, in Francia, i visitatori del centro commerciale Westfield Les 4 Temps, situato nel cuore di La Défense, il principale quartiere degli affari in Europa, hanno potuto vedere in prima persona la nuovissima serie Galaxy S23.

Dopo un evento inaugurale al Night of the Unpacked pieno di demo di prodotti, esperienze in loco e sguardi pratici sui nuovi dispositivi, il Galaxy Experience Space è aperto fino al 1 marzo per consentire ai visitatori di godersi demo, fotografie e fotografie notturne. regioni.

Inoltre, i visitatori possono anche partecipare a eventi speciali settimanali e concorsi ispirati a Galaxy S23 ispirati alle possibilità creative che la serie Galaxy S23 sblocca per i suoi utenti.

Condividi la saga a Marina Bay, Singapore

Situato nello scenografico West Lawn of Gardens by the Bay nel quartiere di Marina Bay, il Galaxy Experience Space di Singapore si svolge dal 2 al 25 febbraio, rendendo omaggio alla famosa città giardino e alla stessa serie Galaxy S23 che è stata progettata pensando al pianeta…

Nell’area fotografica “Night of Seoul”, i visitatori possono assaporare splendide viste notturne della capitale sudcoreana mentre assaggiano la fotografia notturna davvero cinematografica del Galaxy S23. Nell’area di gioco, i giocatori possono immergersi nelle eccezionali prestazioni di gioco della serie Galaxy S23.

Inoltre, l’area Bespoke Studio del Galaxy Experience Space mostra ai visitatori come personalizzare la custodia del proprio dispositivo e rendere proprio il proprio dispositivo utilizzando One UI 5.

Hands-on con la serie Galaxy S23 presso l’icona del Dubai Mall

I visitatori del The Dubai Mall, uno dei centri commerciali più famosi della regione, possono dare un’occhiata in prima persona alla nuova serie Galaxy S23 dal 2 al 28 febbraio nello spazio dedicato Galaxy Experience. Nello spazio, i visitatori entreranno nella visione “Everyday Sustainability” di Samsung e intravederanno come le tecnologie Galaxy incorporano pratiche rispettose dell’ambiente.

Per fornire ai visitatori tutte le informazioni sulle ultime innovazioni di Samsung e sulle prestazioni eccezionali della serie Galaxy S23, è stata allestita un’area demo dedicata completa di esperti Samsung. I visitatori possono godersi l’esclusivo gioco o concorsi fotografici e il dispositivo Galaxy pop-up per scattare foto e riprendere contenuti.

Ogni area offre un’esperienza unica, sia dietro l’obiettivo dell’ultimo sistema di fotocamere Galaxy, testando il potenziale dell’ecosistema connesso Galaxy o apprendendo gli sforzi di Samsung verso un futuro sostenibile.

Celebrando la prossima era di smartphone alla moda al Teatro dell’Opera di Bangalore

Per offrire un’esperienza combinata ai fan e ai media di Indian Galaxy durante Unpacked Night, Samsung ha preparato un evento speciale presso la famosa Samsung Opera House situata nel cuore di Bangalore.

La presentazione degli ultimi dispositivi dell’azienda è stata solo la punta dell’iceberg per i visitatori dello straordinario Teatro dell’Opera di Samsung, dove i partecipanti hanno potuto dare un’occhiata pratica agli ultimi dispositivi che stabiliscono nuovi standard per ciò che significa “epico” in un evento progettato per eguagliare le esperienze premium offerte dalla serie Galaxy S23.

Sfrutta al massimo la notte al Samsung KX, Londra

Presso lo spazio Samsung KX di King’s Cross, situato nel cuore di Londra, Samsung ha ospitato uno speciale evento Unpacked che ha sfruttato lo schermo curvo più grande d’Europa per consentire agli ospiti di sintonizzarsi sul live streaming di Unpacked, seguito dal primo live streaming dell’azienda. Flusso commerciale.

I visitatori dell’evento Samsung KX Unpacked hanno anche potuto godere di un divertente stand dimostrativo che ha mostrato la potenza della nuova fotocamera della serie Galaxy S23 creando un breve video a 360 gradi che mette ogni partecipante al centro. Con la funzione Quick Share, i visitatori possono caricare facilmente i propri video su un’ampia gamma di piattaforme di social media.

Sul sito sono disponibili anche schermi che mostrano la nuovissima serie Galaxy Book3 e le ultime esperienze di gioco mobile, evidenziando l’intero ecosistema One Samsung e consentendo ai visitatori di conoscere i nuovi dispositivi in ​​modo divertente e coinvolgente.

Resta sintonizzato sulla Samsung Newsroom per le ultime notizie sulla nuovissima serie Galaxy S23.