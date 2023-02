$ 850 milioni, 12 milioni di unità nelle prime due settimane – Varie

“Hogwarts Legacy” gode delle vendite di giocattoli Warner Bros. di wingardium leviosa. , ha incassato 850 milioni di dollari di vendite globali e ha venduto più di 12 milioni di unità nelle prime due settimane dopo il suo lancio su PlayStation 5 e Xbox Series X | S e PC.

Questo segna il più grande lancio mondiale per la società di videogiochi di proprietà della Warner Bros. Discovery, dove il gioco di ruolo “Harry Potter” ha anche stabilito il record di Twitch per i giochi per giocatore singolo con 1,28 milioni di spettatori simultanei al momento del lancio.

Piace diversi Come ho riportato in precedenza, “Hogwarts Legacy” si è aperto con un incredibile coinvolgimento dei giocatori, superando 267 milioni di ore di riproduzione dal 10 al 21 febbraio. .

Secondo la Warner Bros. Discovery, “Inoltre, c’è stato un aumento del coinvolgimento dei fan con il franchise globale in generale, con Wizarding World Digital che ha raccolto un traffico superiore del 300% rispetto alla media dei visitatori unici mensili media nei primi 10 giorni di febbraio”.

L’arrivo del gioco e il successivo successo hanno scatenato un acceso dibattito all’interno del fandom di “Harry Potter”, che è diventato sempre più sconvolto mentre l’autrice J.K. Rowling continua a esprimere pubblicamente opinioni offensive nei confronti delle persone transgender. Sebbene la Rowling non sia coinvolta in modo creativo nel gioco, beneficia finanziariamente delle sue vendite, suscitando preoccupazione sul fatto che il suo gameplay equivalga a supportare cause anti-mutanti. È probabile che il mal di testa in corso per le pubbliche relazioni della Warner Bros. non faccia che aumentare. Mentre la Rowling continua ad affrontare le sue controverse dichiarazioni nel podcast “The Witch Trials of J.K. Rowling”, che debutterà il 21 febbraio.

Hogwarts Legacy è sviluppato da Avalanche Software e pubblicato da Warner Bros. Interactive Entertainment. Giochi sotto la sua etichetta Portkey Games, presenta una storia originale introdotta per la prima volta nei libri di “Harry Potter” che mette i giocatori al centro delle loro avventure nel mondo magico. Ambientato nel 19° secolo, il gioco invita i giocatori a intraprendere un viaggio epico come uno studente del quinto anno a Hogwarts, dotato della rara capacità di attingere a magie antiche e potenti. Guidati dalla guida sul campo di un mago e dalle istruzioni uniche dei professori e di altri personaggi, i fan scopriranno una storia avvincente piena di emozionanti sfide ed enigmi.

David Haddad, presidente della Warner Bros., ha dichiarato: Giochi: “Siamo molto felici e orgogliosi di vedere la risposta dei giocatori a ‘Hogwarts Legacy’ da parte di giocatori, fan nuovi ai giochi e revisori di tutto il mondo.” “Il nostro team di sviluppo di Avalanche ha offerto un’esperienza straordinaria e di alta qualità nel mondo magico che soddisfa davvero l’immaginazione dei fan della vita a Hogwarts e i nostri team editoriali hanno eseguito una campagna di lancio di impatto globale”.

La Deluxe Edition di “Hogwarts Legacy” è ora disponibile per PlayStation 5 e Xbox Series X | S a $ 79,99 (SRP) e PC a $ 69,99 (SRP) e sarà disponibile il 4 aprile per PlayStation 4 e Xbox One e il 25 luglio per Nintendo Switch a $ 69,99 (SRP). La Standard Edition “Hogwarts Legacy” è ora disponibile per PlayStation 5 e Xbox Series X | S a $ 69,99 (SRP) e PC a $ 59,99 (SRP) e sarà disponibile il 4 aprile per PlayStation 4 e Xbox One e il 25 luglio per Nintendo Switch a $ 59,99 (SRP).