Ricercatori: persone che si sentono giovani nel loro cuore …

Non solo è divertente avere una mente giovane, ma può anche portare a una salute migliore e una vita più lunga. Almeno se si vuole credere a ciò che dice la ricerca.

Ti senti più giovane di te? Congratulazioni! per me e lo studio Pubblicato di recente sulla rivista scientifica Psychology and Aging, una mente giovane può condurre a una vita più lunga e più sana.

Lo studio si basa sui dati di un sondaggio nazionale tedesco sull’età e ha monitorato 5.039 persone di età pari o superiore a 40 anni. Durante i tre anni in cui i ricercatori hanno seguito i partecipanti, hanno esaminato i dati su come i partecipanti sperimentavano la loro relazione con lo stress e su come vedevano la loro salute e il loro benessere.

Età, stress e salute fisica

I partecipanti che sentivano di essere molto stressati hanno sperimentato un grave deterioramento della loro salute funzionale durante il periodo di studio, rispetto a coloro che hanno riportato livelli di stress inferiori. La relazione tra stress ed effetti negativi sulla salute era più forte tra i partecipanti più anziani, mentre la salute dei giovani adulti sembrava essere meno influenzata dallo stress grave.

I ricercatori hanno anche trovato qualcosa di più interessante: i partecipanti che si sentivano più giovani della loro età cronologica erano anche più protettivi nei confronti degli effetti negativi sulla salute dello stress.

In altre parole: una mente giovane può fungere da scudo contro le malattie legate allo stress.

Cosa significa essere giovani dentro?

Gli autori dello studio suggeriscono che gli sforzi per concentrarsi sull’aiutare le persone a sentirsi più giovani possono ridurre i danni da stress negli anziani e rafforzare la loro salute generale. Ma cosa significa veramente sentirsi più giovani di te? È un concetto misterioso che evoca varie associazioni a seconda di chi sei.

quando Healthline.com Ha intervistato la psicoterapeuta Aqua K Boateng e ha elencato le seguenti cose come un modo per sentirsi più giovani:

1. Lek

Introduci il gioco nella vita di tutti i giorni, sotto forma di giochi, sport o varie socializzazioni

2. Ridere

Cerca di fare almeno una risata ogni giorno.

3. Continua ad imparare

Impara qualcosa di nuovo acquisendo un nuovo hobby. Continua ad imparare.

4. Esplora

Abbraccia la tua curiosità ed esplora le cose piccole e grandi.

5. Sii un candidato

Sii spontaneo e cerca l’avventura.