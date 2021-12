Il satellite cinese cattura la cometa più luminosa dell’anno insieme all’aurora e alla pioggia di meteoriti (foto, video)

Il piccolo satellite Yangwang 1, lanciato dalla società tecnologica cinese Origin Space, ha catturato un’immagine meravigliosa di La cometa Leonard più luminosa quest’anno, solo quando si trovava nel punto più vicino al suolo.

L’immagine fa parte di un video registrato il 12 dicembre. In quel momento, la stella avvicinarsi Sul nostro pianeta 35 milioni di km e Ha raggiunto la sua massima luminosità. Nel “Maqta” ci sono anche aurore boreali che attraversano il cielo e piogge di meteoriti.

Yangwang 1 è la prima missione spaziale commerciale che, con il suo potente telescopio, può essere utile non solo per ricerche private e professionali, ma anche per studi nazionali, particolari Tempi di scienza.

ex NASA una dichiarazione Video della cometa che scorre diagonalmente nel cielo. I telescopi hanno catturato Una piccola parte del lungo periodo Leonard prima di procedere al suo avvicinamento al Sole per la prima volta in circa 80.000 anni. Il 3 gennaio 2022 la cometa passerà a 90 milioni di chilometri dalla stella principale del nostro sistema, a più della metà della distanza dalla Terra.

La cometa C/2021 A1 è stata scoperta il 3 gennaio 2021 dall’astronomo americano Gregory J. Leonard presso il Mount Lemon Observatory in Arizona (USA), da cui deve il nome. La stella larga 1 chilometro si distingue per la sua traiettoria iperbolica e il lungo periodo orbitale.