Ai fiumi spagnoli non sono garantiti flussi ecologici minimi adeguati

Una revisione della nuova pianificazione idrologica in fase di completamento da parte dell’amministrazione centrale – preparata da gruppi di conservazione – avverte che non garantisce flussi minimi adeguati nei fiumi spagnoli in modo che possano sviluppare le loro funzioni ecologiche e raggiungere il loro buono stato ecologico. “La capacità dei fiumi di adattarsi ai cambiamenti climatici non può essere garantita, per non parlare del fatto che sopravviveranno allo sfruttamento eccessivo”, afferma. avanguardia Erika González, di Ecologistas en Acción, è una delle autrici di questa analisi.

La nuova pianificazione – responsabile del ripristino della salute ecologica dei fiumi al 2027 – riconosce per la prima volta l’obbligo di stabilire un regime minimo di portata (ambientale o di manutenzione).

Tuttavia, il volume riservato è, “in generale, insufficiente”, “non coerente con i risultati degli studi più recenti” e “lontano dal rispetto degli obiettivi della legislazione sull’acqua”, secondo questa rassegna, in cui il WWF, Amici e della Terra, SEO/BirdLife e Greenpeace.

Fiume Ciorana, affluente del fiume Ebro a Tarragona

Nessuno dà una soluzione allo stato improvviso del fiume in secca

Esempio: fiume Ciorana, affluente del fiume Ebro, che sono quasi asciutti per gran parte dell’anno a causa del loro trasporto nelle Riudecanyes e nella regione di Reus. La Confederazione dell’Ebro (CHE) non ha identificato alcun flusso ambientale, sostenendo che una consultazione deve aver luogo prima in Catalogna. “Questa scusa non è corretta, perché l’impostazione di una portata minima è una restrizione preventiva per altri usi dell’acqua del fiume, secondo i regolamenti”, ha detto Gonzalez a CHE.

Inoltre, questo percorso di intesa si è concluso pochi giorni fa tra contraddizioni e “pace” da Daccio Klimatica ai gruppi che da anni negoziano per il “salvataggio” di Ciorana.

Storico ponte San Martin dove si incrocia il fiume Tago Jan Kranendonk

O nel Tago e Segura

Al Tago, tra la confluenza di Jarama e Toledo, solo 13.000 l/sec e ci vorrebbe il doppio; Il fiume Taibilla (Segura) scorre 30 l/s e sono necessari 365 l/s.

Erica Gonzalez deplora che i pianificatori abbiano mantenuto i flussi al minimo e stiano pensando più a non mettere in discussione le richieste di acqua e a non disturbare coloro che richiedono acqua che a lasciare il volume necessario nel fiume, quindi le azioni intraprese non comporteranno restrizioni sull’estrazione dal acqua. Inoltre, il programma di monitoraggio della sua conformità è molto limitato e non tiene conto del fatto che molte aree dei fiumi dovrebbero avere più riserve idriche proprio perché incluse nella rete Natura 2000, come indicato dalla Commissione Europea nei suoi rapporti sulla la valutazione dei piani esistenti

Siamo molto lontani dal raggiungere l’obiettivo di ecosistemi acquatici sani entro il 2027

Sulla base di questa revisione, le organizzazioni ambientaliste sostengono che i piani idrologici appena presentati sarebbero “troppo lontani dal raggiungere l’obiettivo di ecosistemi acquatici sani prima del 2027”. Contro l’eziologia del degrado degli ecosistemi acquatici, è stata anche indicata.

Opere controverse

Allo stesso modo, insistono, sono ancora in fase di progettazione molte infrastrutture dannose per i fiumi, come le grandi dighe. Tra quelle opere obsolete di transizione ecologica e protezione dei corpi idrici ci sono la ricrescita della palude di Yesa (in Ebro), il bacino idrico di La Rial e Los Morales (in Duero) o la ricrescita di Agrio (in Guadalquivir).

In effetti, include opere che hanno persino sentenze di nullità da parte dei tribunali, come il caso Mularroya.

L’arido paesaggio del bacino idrico di Yesa, nella città di Navarra in Yesa, sebbene il più grande sia nella contea di Saragozza, LV

Aggiornare

Espandi e intensifica l’irrigazione

Le organizzazioni ambientaliste avvertono che le attività che hanno un forte impatto sui fiumi (ma anche su zone umide e falde acquifere) continueranno a essere promosse, ancora e ancora, in connessione con l’espansione dell’irrigazione intensiva in tutti i loro versanti. Tra questi, nuove trasformazioni, intensificazione ed espansione dei rischi esistenti attraverso processi di modernizzazione che “non hanno giustificazione ambientale”.

Allo stesso modo, insistono affinché questa politica sia ampiamente mantenuta, che è responsabile dei “gravi problemi di sovrasfruttamento e cattive condizioni dei corpi idrici in molti bacini, senza ridurre la domanda in anticipo”.

In effetti, i piani mantengono budget superiori a 300 milioni di euro per la nuova irrigazione nel Duero o quasi 1.000 nell’Ebro. A ciò si deve aggiungere una politica di ammodernamento dell’irrigazione (solo nell’Ebro, circa 190mila ettari) non risponde agli obiettivi dell’orientamento idrologico, e questo “inciderà su una maggiore pressione per estrazione sui corpi idrici”.

degrado delle zone umide

D’altra parte, il degrado delle zone umide più importanti, come Doñana, Mar Menor, Tablas de Daimiel, il Delta dell’Ebro o il Lago di Valencia, rimane non corretto, nonostante la situazione.

La pianificazione idrologica” non fornisce acqua a sufficienza, quando questa è “il cardine della politica di conservazione di questi grandi ecosistemi”, si indica

Marlsmas nell’Area Naturale di Donana, in un’area tra El Rocio e il Centro di Interpretazione Jose Antonio Valverde Xavier Cervera / Un

Dall’altro, aggiungono, la mancanza di piani d’azione per le falde acquifere a rischio di falde acquifere che ne ricarichino molte impedisce l’attivazione di urgenti misure statali per salvarle.

“Doñana si sta indebolendo a causa del sovrasfruttamento e di gran parte degli investimenti stella Il suo scopo è portare acqua dall’esterno senza il controllo preventivo dell’eccessiva estrazione”, affermano queste entità all’unisono.

La scomparsa del delta dell’Ebro

Il delta dell’Ebro, a rischio di potenziale scomparsa, “non ha ancora visto l’immediata attivazione dell’approvvigionamento di sedimenti”.

Nel Lago di Valencia, gli obiettivi per la qualità e la quantità dell’acqua sono considerati “insufficienti” per raggiungere il suo recupero nel 2027.

Nel frattempo, “le autorità regionali non accettano misure che promuovono i cambiamenti nelle politiche agricole intorno a Mar Menor e Daimil che stanno causando problemi, né vengono nemmeno discusse o messe in discussione di fronte alla diminuzione delle risorse”.

Una protesta a favore del fiume Siurana, che ha una portata minima che garantisce tutte le funzioni ecologiche Eloi Tost / ACN

I gruppi ambientalisti chiedono modifiche normative e coordinamento tra il Ministero della trasformazione ambientale e il Ministero dell’agricoltura per affrontare l’inquinamento agricolo in eccesso con i nitrati o contro l’espansione delle grandi aziende agricole, che ha spinto la Spagna a essere portata davanti alla Corte di giustizia europea-

“La Spagna continua a cercare di mantenere una politica idrica estensiva nei consumi, che ha portato al grave deterioramento degli ecosistemi acquatici, senza ripensare completamente il modello economico, in particolare il modello agricolo”, affermano questi enti, che richiedono investimenti di piani idrologici nel maggioranza finalizzata al raggiungimento degli obiettivi Requisiti ambientali della Direttiva Comunitaria 2027.

