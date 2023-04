Rara eclissi solare ibrida prevista per l’articolo Kids News del 20 aprile

Da sinistra a destra: eclissi solare totale, anulare e parziale (Credit: NASA.gov)

La stagione delle eclissi di quest’anno inizierà con il botto con a ibrido Eclissi solare del 20 aprile 2023. Raro astronomico È successo solo sette volte nel ventunesimo secolo. L’ultimo è stato il 3 novembre 2013 e il prossimo non sarà fino al 31 novembre 2031. fenomeno Sarà visto solo nell’Australia occidentale, a Timor orientale e nell’Indonesia orientale.

Cos’è un’eclissi solare ibrida?

Un’eclissi solare ibrida può essere totale, anulare o parziale a seconda della posizione dell’osservatore

Un’eclissi solare si verifica quando il sole, la luna e la terra si allineano in modo che la luna sia al centro Versare ombra sul nostro pianeta. Ci sono tre tipi di eclissi solari. Il più comune è parziale in cui la luna blocca solo una parte del sole. La seconda è un’eclissi anulare di sole. Qui la luna copre il centro del sole, dando origine a quello che viene spesso chiamato “anello di fuoco”. Poi c’è l’eclissi solare totale in cui la luna oscura tutto disco dal sole.

Un’eclissi solare ibrida è a Mescolare dei tre. A seconda della loro posizione, alcuni osservatori del cielo assistono a un’eclissi totale. Altri possono vedere solo anulare o parziale.

Le eclissi arrivano in coppia!

Deluso dallo stretto percorso di un’eclissi solare ibrida? Allora sarai felice di sapere che un’eclissi solare è sempre seguita da un’eclissi lunare viceversa. Gli eventi celesti di solito si verificano entro 35 giorni l’uno dall’altro durante la cosiddetta stagione delle eclissi. Ancora meglio, mangia calendario L’anno ha due stagioni per le eclissi. Ciò significa che ci saranno altre tre eclissi nel 2023.

Eclissi lunare di penombra (5 maggio 2023)

La prima stagione delle eclissi si concluderà con l’eclissi lunare di penombra il 5 maggio 2023. L’evento celestiale preciso È difficile Guardando. Si verifica quando la Terra blocca solo una piccola parte della luce solare dal raggiungere la Luna. sarà un’eclissi Visibile Dall’Est Europa, Medio Oriente, Africa, Asia e Australia.

Eclissi solare anulare (14 ottobre 2023)

La seconda stagione delle eclissi del 2023 inizierà il 14 ottobre con un’eclissi anulare di sole. Sarà visibile in alcune parti degli Stati Uniti, in Messico e in molti paesi del Sud e Centro America.

Eclissi lunare parziale (28 ottobre 2023)

La stagione delle eclissi del 2023 terminerà il 28 ottobre con un’eclissi lunare parziale. Può essere visto da Asia, Russia, Africa, Americhe, Europa e Antartide.

Buona visione!

Risorse: Space.com, Earthdsky.com, NASA.gov