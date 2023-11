Ramaphosa e Zelenskyj elaborano i primi temi di pace che porteranno a Mosca durante il “lungo pranzo”

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky (a sinistra) stringe la mano al presidente sudafricano Cyril Ramaphosa (a destra) durante il loro incontro a New York. AFP / Servizio stampa presidenziale ucraino

Dopo gli incontri formali a Kiev lo scorso giugno, il presidente Cyril Ramaphosa e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno parlato in modo informale durante un lungo pranzo, concordando due aree principali che Ramaphosa e una delegazione di leader africani potrebbero portare a Mosca, in Russia. Mercoledì, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha rivelato nuovi dettagli sul legame tra Ramaphosa e Zelenskyj durante una conferenza stampa con un gruppo di giornalisti africani invitati dal suo ministero in Ucraina. La delegazione, incluso News24, ha trascorso del tempo a Kiev e Odessa e ha incontrato numerosi alti funzionari ucraini tra cui Zelenskyj, il primo ministro Denis Shmyhal e il presidente della Verkhovna Rada Ruslan Stefanchuk.

