Quindi puoi creare una scorciatoia

Ottieni sempre il tuo certificato COVID con questo trucco: bastano pochi secondi!

Per il meglio o il peggio Passaporto o certificato COVID È un compagno costante nella nostra vita quotidiana e, fino a quando le autorità non diranno diversamente, dovremo mostrarlo in un gran numero di luoghi e occasioni. Proprio per questo, Si consiglia di averlo sempre a portata di mano Sul nostro telefonino, qualcosa che abbiamo già spiegato all’epoca 5 modi per creare un’abbreviazione per un certificato COVID.

Tuttavia, per semplificare ulteriormente le cose, oggi ci concentreremo su il modo più semplice di tutti commentati. In questo modo, puoi sempre avere il tuo passaporto COVID a portata di mano e senza grattacapi e, soprattutto, Senza installare app di terze parti. Per fare questo, spiegheremo Come creare una scorciatoia sul desktop o sulla schermata iniziale del tuo cellulare Android che ti porterà direttamente al file con il tuo certificato COVID.

In questo modo, ogni volta che ne hai bisogno, è a portata di mano non appena sblocchi il telefono, basta un tocco. Se non riesci a gestire applicazioni di questo tipo portafoglio o widget o se stai cercando una soluzione per gli anziani Il tuo certificato COVID è in regolae Continuare a leggere!

Come creare una scorciatoia per avere sempre a portata di mano il passaporto COVID

Fondamentalmente quello che faremo è Usa le scorciatoie di Google Drive creare accesso diretto Al certificato precedente dalla schermata iniziale del cellulare.

Per fare questo, dovremo solo individuare il PDF Con il Passaporto COVID scaricheremo Dalla delegazione sanitaria che ci segue. Se non lo trovi, dai un’occhiata cartella di download Per il tuo dispositivo mobile Android, usa il file explorer del tuo telefono.

Una volta individuato, dovresti aprire l’app Google Drive (Cloud di Google). Se non la installi, sarà strano perché questa app si trova solitamente su tutti i telefoni Android, quindi scaricala da app google .

Dentro Google Drive Scarica il pdf Con il certificato COVID premendo il pulsante “+”. Idealmente, dovrebbe essere caricato direttamente in I miei file o in una cartella facilmente individuabile in seguito. Una volta scaricato possiamo passare a un file Creare una scorciatoia.

Come puoi vedere nell’immagine su queste righe, la procedura non potrebbe essere più semplice:

Clicca su tre punti accanto al nome del file.

accanto al nome del file. Scorri finché non vedi un’opzione “Aggiungere alla schermata Home” .

. Fare clic lì.

poi colpisci “Aggiungere” Oppure trascina l’icona PDF dove vuoi.

Oppure trascina l’icona PDF dove vuoi. Torna alla schermata iniziale del tuo cellulare e posiziona la nuova icona creata nel posto che preferisci.

Seguendo questi passaggi creerai un file accesso diretto al documento PDF del passaporto COVID, che sarà disponibile nella schermata iniziale del cellulare.

7 scorciatoie segrete per le app di Google

Se vuoi essere sicuro, il nostro consiglio è di controllare anche il “Abilita accesso offline”In questo modo puoi aprire il PDF anche quando non hai copertura. Puoi trovare questa impostazione nello stesso menu dell’opzione “Aggiungi alla schermata iniziale”. Infine, un’altra cosa che puoi fare è Rinominalo al file per individuarlo meglio.

Argomenti correlati: Applicazionie App Android

Abbonati a Disney+ a soli 8,99€! sottoscrivere