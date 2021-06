Come scaricare Minecraft Bedrock beta 1.17.10.22

Maine Craft Grotte e scogliere La prima parte è stata ufficialmente rilasciata sia per Minecraft Java che per Bedrock Edition. Tuttavia, Mojang non ha aggiunto una singola funzionalità alla Bedrock Edition e ha deciso di aggiungerla in un aggiornamento minore in seguito.

a Maine Craft Bedrock 1.17.10.22, gli sviluppatori hanno finalmente aggiunto le tanto attese candele. I giocatori possono creare candele usando favi e spago. Dal momento che è una candela, Mojang ha fatto in modo che i giocatori potessero aggiungerla in cima alla torta.

Altro CandeleBedrock beta 1.17.10.22 ha anche apportato alcune modifiche ai mob e al gameplay. I giocatori possono scaricare l’ultima beta di Bedrock per dare un’occhiata alle candele e altro ancora.

Leggi anche: Rilasciato ufficialmente l’aggiornamento Minecraft 1.17 Caves & Cliffs: migliori funzionalità, link per il download e altro

Minecraft Bedrock 1.17.10.22 di prova Tri

Le prove di Bedrock sono disponibili gratuitamente per tutti i giocatori che possiedono già una copia di Minecraft. I giocatori possono iscriversi al programma beta per testare tutte le funzionalità beta imminenti in futuro. Prima di iscriverti alla beta, leggi le seguenti linee guida per gli sviluppatori:

La versione di prova è una versione funzionante di Minecraft. L’abbonamento al programma di prova sostituirà la versione ufficiale con una versione di prova.

Durante i beta test, i giocatori non possono accedere ai reami o giocare con giocatori non beta.

Crea backup del mondo prima di aggiornare il mondo alla versione beta poiché i mondi beta non possono essere eseguiti di nuovo nelle versioni precedenti.

Le funzionalità possono cambiare nelle versioni di prova. Non rappresentano la qualità della versione finale.

Come abbonarsi a Minecraft Beta su piattaforme diverse

I giocatori di Xbox One e Windows 10 possono utilizzare l’app Xbox Insider Hub per iscriversi al programma beta.

Per quanto riguarda i giocatori Android, possono iscriversi al programma beta utilizzando Google PlayStore.

Prima di registrarti, ricorda che possono essere necessarie fino a 24 ore per annullare la registrazione, il che significa che non sarà possibile accedere a Realms per 24 ore.

Dopo essersi registrati al programma beta, i giocatori possono scaricare l’ultima versione di Minecraft Bedrock dai propri negozi. Al momento, le versioni beta sono disponibili solo per Xbox, Android e Windows 10.

Si consiglia di creare un nuovo mondo o un backup del vecchio mondo prima di eseguire l’aggiornamento a una versione beta. La versione di prova può essere instabile e può danneggiare i dati del mondo.

Come disattivare la beta su Windows e Xbox

Minecraft Bedrock Beta Edition (Immagine tramite Minecraft Wiki)

Passaggi per la disattivazione di Xbox:

Apri l’app Hub di Xbox Insider e scegli di annullare la registrazione dalla beta. Quindi disinstalla Minecraft. Difficile ripristinare una console Xbox. Tieni premuto il pulsante di accensione finché la console Xbox non si spegne. Attendi 10 secondi, quindi riavvia la console. Infine, installa Minecraft dalla sezione Pronto per l’installazione di Giochi e app.

Passaggi per disattivare Windows 10:

Apri l’app Hub di Xbox Insider e scegli di annullare la registrazione dalla beta. Quindi disinstalla Minecraft. Vai all’app Microsoft Store. e scarica Minecraft.

I beta tester Android possono disinstallare la versione beta e quindi lasciare il programma beta dal PlayStore. Leggi le note ufficiali per Minecraft Bedrock 1.17.10.22 beta Sito ufficiale di Minecraft.

Per ottenere fantastici video di Minecraft, “Iscriviti” al nostro sito appena lanciato موقعنا Canale Youtube.

Accedi / Registrati per rispondere