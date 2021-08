Questa scoperta conferma ancora una volta gli incredibili progressi compiuti da Einstein del suo tempo

Per la prima volta, gli astronomi sono stati in grado di vedere il retro di un buco nero, dimostrando che Albert Einstein aveva davvero ragione, più di un secolo dopo.

A partire dal telegrafo Segnala che un team internazionale di ricercatori passato per la prima volta Vediamo il retro di un buco nero supermassiccio a 800 milioni di anni luce dal nostro pianeta. Ciò ha permesso loro di dimostrare la teoria di Albert Einstein sul comportamento di questi misteriosi corpi celesti.

Usa questi ricercatori Telescopi a raggi X estremamente potenti Per studiare questo buco nero al centro di una lontana galassia. Questi astronomi hanno notato le solite caratteristiche di un buco nero, ma hanno anche visto la luce, sotto forma di raggi X, emanata dall’altro lato di un buco nero.

per avere informazioni, I buchi neri nascono quando una stella massiccia esplode in una supernova e poi collassa da sola. Poi si forma massa di densità incomprensibilePulisci tutto intorno. Quindi ha senso che sarebbe impossibile vedere la luce dietro un buco nero.

Tuttavia, il tLa teoria della relatività generale di Einstein prevista nel 1915 La gravità dei buchi neri può essere così pronunciata da distorcere la struttura dello spazio, distorcendo i campi magnetici e piegando la luce.

Di conseguenza, ilIl lavoro di Einstein ha confermato che è possibile vedere le onde luminose espulso dall’altra parte del buco nero, a causa della distorsione dei campi magnetici, Allora funziona come uno specchio.

Gli esperti accettarono la teoria, ma non erano ancora in grado di osservare direttamente il fenomeno. Ma grazie ai moderni telescopi e allo sviluppo di strumenti altamente sensibili, questo è ora possibile.

Dan Wilkins, un astrofisico della Stanford University, ha studiato la meccanica della distruzione di atomi ed elettroni da parte di un buco nero, nonché i raggi X risultanti.

Guardando i dati, ha visto quello che si aspettava, ovvero i raggi X emessi direttamente sulla Terra dal nucleo del buco nero. Mais Ho notato anche echi inaspettati Dopo poco. Erano raggi X che venivano proiettati nella direzione opposta a quella terrestre, ma venivano riflessi dal campo magnetico del buco nero.

Questa scoperta è stata pubblicata in natura, dimostra ancora una volta che Einstein aveva ragione e sostiene la teoria della relatività generale. il Professor Roger Blandford della Stanford University, coautore dello studio, ha dichiarato:

Cinquant’anni fa, quando gli astrofisici iniziarono a speculare sul comportamento di un campo magnetico vicino a un buco nero, non avevano idea che un giorno avremmo avuto le tecnologie per osservarlo direttamente e mettere in pratica la teoria della relatività generale di Einstein. vedere.