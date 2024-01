Quando la fisica quantistica verrà riconquistata dalla pseudoscienza

Il 2 gennaio, la casa di profumi Guerlain ha presentato un nuovo prodotto cosmetico, confermando che lo è Basato sulla fisica quantistica. Presentando a “Un nuovo modo di rinnovarsi […] Basato sulla scienza quantistica [qui] Aiuta a ripristinare la luce quantistica in una cellula giovane »L'azienda ha suscitato reazioni rabbiose da parte degli esterni Comunità scientifica, A Media E YouTuberCiò ha spinto Al-Attar a modificare rapidamente le sue comunicazioni.

Questo caso è solo un altro passo avanti Una lunga storia di uso improprio dei concetti e del lessico della meccanica quantistica – E la scienza in generale – Il risultato è la promozione delle pseudoscienze, quelle discipline che assumono i crismi di conoscenze consolidate prive del minimo fondamento.

Il termine “quantistico” è ormai onnipresente nel mondo del benessere, della medicina “alternativa” e dei campi esoterici (fiere, siti di vendita on-line, operatori, social network, sezioni “benessere” e perfino “medicina” delle grandi librerie) .).



Delta Aymeric , Fornito dall'autore



Alcuni dispositivi per la cura quantistica hanno ricevuto una copertura mediatica significativa, come Taupatch. Indossato dalla stella del tennis Novak Djokovic durante il recente torneo Roland Garros. Si sostiene che questo dispositivo delle dimensioni di una moneta migliori le prestazioni fisiche, ma tratti anche le malattie neuromuscolari. Tali affermazioni creano confusione tra il grande pubblico, che trova difficile distinguere tra realtà e finzione.

Rischi sanitari e deviazioni settarie… e sul portafoglio

Il pericolo è reale, perché la confusione può avere conseguenze dannose per la popolazione.

In effetti, i sostenitori della medicina quantistica a volte affermano che essa può curare quasi tutti i nostri disturbi, comprese le malattie gravi. Quindi, nel libro Corpo quantistico Scritto da Deepak Chopra (1989), opera fondamentale che ha venduto quasi un milione di copie, l'autore non solo suggerisce che il suo metodo può curare il cancro, ma i suoi commenti generano anche sfiducia nella medicina. Questo tipo di discorso, Ormai diffuso in questo ambiente Soprattutto su Internet, può spingere le persone a… Stai lontano dal mondo medico.

Un altro esempio più recente: Healy, un dispositivo terapeutico presumibilmente basato su un “sensore quantistico”, che ha venduto quasi 200.000 copie a prezzi bassi. Si va dai 500 ai 4000 eurooffre programmi per un gran numero di trattamenti tramite applicazioni a pagamento, che possono anche Sostituisci parte della nostra dieta. Analisi di Ingegneria inversa Tuttavia, ha rivelato che non dispone di un sensore quantistico, e nemmeno di alcun sensore.

Inducendo le persone ad allontanarsi dalla medicina e/o ad adottare comportamenti rischiosi, si possono sollevare queste argomentazioni Perdita di opportunità Dal punto di vista medico.

Anche i farmaci alternativi possono portare a Abusi settari : Lo dimostra l'ultimo rapporto Miviludes Il 24% delle segnalazioni di violazioni settarie si riferiscono a “pratiche assistenziali non tradizionali”.



Delta Aymeric , Fornito dall'autore



Dai comportamenti quantistici al mondo classico che viviamo ogni giorno: una storia su larga scala

Cerchiamo di essere chiari: non c'è nulla di quantitativo in questi metodi.

Per capirlo, ricordiamo che la fisica quantistica è stata costruita per comprendere il fenomeno dell'interazione tra luce e materia a livello atomico. Ciò ha portato ad una descrizione molto fruttuosa della natura a livello microscopico, con la rivelazione di fenomeni non intuitivi e difficili da spiegare.

Pertanto, secondo la meccanica quantistica, le particelle elementari possono comportarsi come onde e possono trovarsi in una sovrapposizione di più stati (ad esempio in due posti contemporaneamente) o addirittura entangled, quando gli stati di due particelle dipendono l'uno dall'altro, o anche molto distanti . Ma il mondo sulla nostra scala non si comporta in questo modo. Lo sperimentiamo ogni giorno: le cose intorno a noi sono in uno stato, in un posto e non si diffondono. I gatti non sono così Sia morto che vivo.

Il motivo di questa differenza tra il comportamento della materia sulla nostra scala e il comportamento delle particelle che la compongono è oggetto di ricerche fondamentali da più di mezzo secolo, e i risultati di queste ricerche sono inequivocabili. Gli effetti quantistici sono estremamente fragili e osservarli richiede condizioni estreme: temperatura molto bassa (spesso vicina allo zero assoluto), vuoto molto elevato, oscurità completa e un numero molto piccolo di particelle. Al di fuori di queste condizioni, gli effetti quantistici scompaiono molto rapidamente sotto l’influenza di un fenomeno onnipresente chiamato effetti quantistici quantistici “disaccoppiamento”. Questo termine si riferisce all'effetto distruttivo dell'ambiente (luce, atmosfera, calore) sugli effetti quantistici.

“Le sovrapposizioni quantistiche su larga scala sono così fragili e distrutte così rapidamente dall'accoppiamento con l'ambiente che sono praticamente inosservabili. Una volta create, si trasformano in un batter d'occhio in un miscuglio statistico poco interessante.” (Serge Harroche, Premio Nobel 2012 per Fisica e pioniera della decoerenza, in “Quantum Exploration” edito da Oxford, 2006)

Pertanto, in biologia, dove la materia è densa e la temperatura è relativamente alta, possiamo certamente determinarla Alcuni fenomeni puramente quantisticima molto localmente, sulla scala di pochi elettroni (ad esempio, la rilevazione del campo magnetico terrestre da parte degli uccelli migratori comporta la sovrapposizione degli stati di due elettroni all'interno di un'unica banda) Una molecola chiamata criocromo). D'altra parte, i fenomeni fisici a livello dei nostri organi, come la cellula o anche la molecola biologica, come la proteina o il DNA, sono puramente classici, in virtù della loro incoerenza.

Vocabolario e concetti abusati dai sostenitori della pseudoscienza

Ma queste considerazioni non infastidiscono i fautori del discorso pseudoscientifico, che filtrano il linguaggio della meccanica quantistica senza alcun rigore e in modo vago, e proliferano interpretazioni errate e menzogne. Spesso si nascondono dietro citazioni di grandi fisici che a volte hanno fatto proprio questo Hanno sottolineato le proprie difficoltà interpretative.

Non commettere errori: la fisica quantistica è ben compresa ed estremamente accurata nelle sue previsioni. Le difficoltà menzionate dagli scienziati in questo campo derivano dall'interpretazione, dalla rappresentazione mentale che abbiamo dei fenomeni quantistici, che è inquietante, molto diversa dalla nostra esperienza quotidiana e molto lontana dalla nostra intuizione.

Ecco perché si forma la meccanica quantistica Terreno fertile per il misticismo. Fornisce una miscela di fenomeni affascinanti, concetti astratti apparentemente difficili e un vocabolario evocativo diluito in una miscela di lessico esoterico. Nuova era. Ciò dà una meravigliosa combinazione di “vibrazioni”, “luce”, “campo energetico”, “biorisonanza quantistica”, “elevazione del proprio livello energetico”, “chiavi multidimensionali per l'armonia” e molte altre formule prive di significato.





Leggi tutto: Senza cultura linguistica non c'è cultura scientifica





Gli stessi fenomeni della meccanica quantistica sono fuorvianti: l’entanglement lo renderebbe possibile Assistenza a distanzala bioluminescenza fornisce una giustificazione per ciò Meridiani dell'agopunturaVuoto quantistico Ciò spiegherebbe la memoria dell’acqua.

Un ciarlatano intellettuale a scopo di lucro

Questo approccio costituisce a Impostore intellettuale, come definito da Alan Sokal e Jean BricmontCiò significa “uso abusivo del vocabolario scientifico”. […] Per darsi l'illusione della credibilità.

Questo business è redditizio: dalle consulenze che costano poche decine di euro a seduta, alla formazione online che costa diverse centinaia o addirittura migliaia di euro, compresi dispositivi che assomigliano a dispositivi medici. Oltre 20.000 euro.

Essi Spesso viene utilizzata la promozione, basata sui social network UN Sistema piramidale, dove gli acquirenti sono elencati come venditori e a loro volta nominano i distributori. Questo schema protegge i produttori dietro gli utenti che promuovono e fanno affermazioni false.

Cavalcando l'onda mediatica delle vere tecnologie quantistiche

Sebbene i dispositivi di medicina quantistica non siano più quantistici di una penna, oggigiorno i fenomeni quantistici vengono sfruttati, in particolare per creare i primi computer quantistici. Operano nelle condizioni estremamente difficili richieste dai fenomeni quantistici: vuoto molto elevato e temperature molto basse (pochi gradi o addirittura frazioni di grado sopra lo zero assoluto, un misero -273 gradi Celsius).

Con l’attuale sviluppo di queste tecnologie quantistiche molto reali, si teme che i ciarlatani cavalcheranno sempre più l’onda mediatica attuale.





Per saperne di più: File: La corsa ai computer e alle comunicazioni quantistiche





Dobbiamo quindi essere particolarmente vigili riguardo al contenuto scientifico e all’onestà di coloro che ci fanno promesse di salute quantistica o di prosperità quantistica, affinché la medicina quantistica non diventi l’omeopatia di domani.

In questo senso il caso Guerlain può essere visto come un raggio di speranza perché per molti fu una scossa elettrica Scienziati, Media E popolarità – Comunicazioni essenziali tra scienziati e pubblico in generale, che hanno parlato all'unisono dell'argomento. Il fatto che tutti i principali media abbiano dato loro una copertura immediata e inequivocabile – cosa che non sempre accade con la pseudoscienza – è rassicurante in questo senso.