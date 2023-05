Quando gli scienziati indagano

Francia 2

In Francia, Geipan, l’ufficio di esperti del Centro Nazionale di Studi Spaziali, è composto da investigatori volontari e scienziati di formazione, che prendono molto sul serio gli avvistamenti di UFO.

Alcune persone a volte pensano di vederlo nel cielo. Per altri, gli UFO sono un’invenzione onnipresente. In Francia, Geipan, l’ufficio di esperti situato presso il Centro nazionale di studi spaziali, prende molto sul serio queste osservazioni. Da oltre 40 anni conducono indagini per determinare l’origine di questi fenomeni. Questi detective volontari, scienziati di formazione, viaggiano in tutta la Francia a contatto con i testimoni.

Il 3% dei casi rimane inspiegabile

Solo una decina di casi all’anno richiedono di andare sul campo. Il resto si svolge in parte negli uffici segreti degli ingegneri del Cnes. Un esempio di una misteriosa sfera luminosa fotografata nel cielo sopra Montpellier (Hérault). Con un semplice strumento di tracciamento del traffico aereo, i dubbi vengono rapidamente risolti. Quel giorno, un aeroplano è passato esattamente sopra il testimone, nel momento esatto in cui è apparsa la sfera luminosa. In totale, ogni anno vengono elaborate quasi un centinaio di note sospette. La maggior parte dei casi trova una risposta logica, ma il 3% rimane inspiegabile.