Questo è ciò che accade nel cervello durante una sessione di lettura

I ricercatori hanno esplorato il modo in cui due diverse reti cerebrali interagiscono durante la lettura. Questo fenomeno è coinvolto nel processo di comprensione delle parole e nel suscitare significati complessi in una frase.

L’importanza di questa ricerca non si esaurisce con la comprensione Il meccanismo di base. Questo studio riguarda anche le persone che hanno difficoltà a leggere o che hanno disturbi come Dislessia. Per raggiungere gli attuali risultati scienziati Ha studiato l’attività cerebrale di 36 persone. Ho ricevuto questo L’elettrodo viene impiantato all’interno del cranio Per il trattamento dell’epilessia. Il lavoro ha permesso al team di ottenere una visione straordinaria del cervello umano. Gli autori hanno pubblicato il loro articolo su PNAS.

Legame impressionante tra le cellule nervose

Come parte dello studio, i ricercatori hanno registrato Attività neurale dei partecipanti durante la lettura. Hanno dovuto leggere varie cose, incl Frasi che hanno sensoUN elenco di parole O pseudo-parole e frasi nominate dagli scienziati “Jabberwocky”. Questi erano costituiti da sintassi e sintassi appropriate. Tuttavia, i ricercatori hanno incorporato le parole inventate in queste frasi.

Le osservazioni hanno permesso di identificare due reti cerebrali adiacenti. Quest’ultimo può Lavorare insieme o indipendentemente Comprendere il significato delle parole durante la lettura.

Secondo il neuroscienziato Oscar Wollnow, Diverse regioni del cervello umano sono sorprendentemente interconnesse. Comprendere il linguaggio, per esempio, lo richiede Coordina diverse parti del cervello.

In effetti, questa capacità è una conseguenzaSequenza accurata di operazioni rapide e dinamiche da queste parti del cervello. Va notato che Oscar Wolknow pratica presso il Centro di scienze della salute dell’Università del Texas a Houston.

La comprensione è il frutto del lavoro di squadra

IL La prima rete Consiste nel lobo frontale, che invia segnali al lobo temporale. Questa rete è stata attivata quando Il soggetto ha cominciato a capire il significato della frase.

Per quanto riguarda seconda reteUtilizza un’area del lobo temporale per inviare segnali al lobo frontale. Mostra più attività La persona legge l’elenco delle parole invece di una frase. In altre parole, questa rete migliora la comprensione individuale delle parole. Ciò suggerisce che, lavorando insieme, queste due reti ci consentono di dare un senso a ciò che leggiamo.