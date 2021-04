Quando e come guardare la NASA volare in elicottero su Marte questa domenica mentre un drone sta volando “ingegno”

Il 7 aprile, l’elicottero Ingenuity della NASA ha sbloccato le pale del rotore, permettendogli di ruotare liberamente. … [+] 2021, Mars 47th, o Martian Day, per la missione. NASA / Jet Propulsion Laboratory – California Institute of Technology



Come accennato Qualche giorno fa, la NASA stava per fare la storia del volo quando, domenica, effettuerà il suo primo volo controllato, alimentato e autonomo su un altro pianeta.

Quasi 118 anni dopo il primo storico volo di Orville e Wilbur Wright su Kill Devil Hills vicino a Kitty Hawk, North Carolina, il Mars Helicopter della NASA – soprannominato “Creativity” – effettuerà un breve volo di 33 x 33 piedi / 10 minuti – Aeroporto di 10 metri di lunghezza Cratere Jezero su Marte.

La NASA ha ora confermato il tempo di volo e l’ora esatta per acquisire i dati sulla Terra. Questo sarà storico.

Altro da ForbesMars Helicopter: come seguire online questa settimana mentre il drone “ prodezza ” da 80 milioni di dollari della NASA tenta un volo unico

Quando è il primo viaggio della creatività?

La NASA imposta l’ora per domenica 11 aprile alle 12:30 ora solare locale per Marte. Questo si traduce in 22:54 EST / 19:54 PDT e 03:54 GMT di lunedì 12 aprile per quelli nel Regno Unito.

Nelle ore precedenti a quel momento, un’antenna sul rover Perseverance – parcheggiata a 65 metri / 215 piedi – avrebbe ricevuto istruzioni per il volo dalla Terra attraverso il Deep Space Network della NASA. Poi Percy li manderà a Jenny.

Un minuto prima del volo, il drone vibrerà con le sue lame – cosa che è riuscito a fare pochi giorni fa (vedi sotto) – regola il passo delle sue penne rotanti, quindi impiega 12 secondi per raggiungere 12.537 giri / min.

Quindi verrà avviato. Dovrebbero essere necessari sei secondi per raggiungere la sua altezza massima – 10 piedi – e rimarrà sospeso per circa 30 secondi.

Dopo aver scattato alcune foto, scenderà, atterrerà e invierà i suoi dati a Perseverance, che lo riporterà sulla Terra.

Altro da ForbesUn pezzo del volantino di Wright sta per volare su Marte

Quando sarà confermato il volo?

Poiché i segnali radio impiegheranno 15 minuti e 27 secondi per percorrere 173 milioni di miglia / 278 milioni di chilometri tra Marte e la Terra questo fine settimana, non c’è modo di seguire direttamente nulla di tutto ciò.

Ma puoi seguirlo in diretta seguendo online mentre il Jet Propulsion Laboratory della NASA nel sud della California riceve dati dalla superficie di Marte per confermare il volo.

L’elicottero dell’innovazione della NASA esegue un test di rotazione lenta delle sue pale l’8 aprile 2021, 48 ° su Marte. … [+] Giorno della missione o giorno marziano. Questa immagine è stata catturata da Mastcam-Z a bordo della navicella spaziale Perseverance Mars della NASA. NASA / Jet Propulsion Laboratory – California Institute of Technology



Dove e quando vedere la tua prima corsa su Ingenuity

Il grande momento dovrebbe avvenire lunedì 12 aprile 2021 alle 04:15 ET / 01:15 PDT e alle 09:15 GMT. Circa 45 minuti prima, TV della NASA La copertura in diretta sarà trasmessa con commenti.

I principali account di social media da monitorare per tutto ciò sono:

Twitter: Incorpora un Tweet Incorpora un Tweet E Incorpora un Tweet

Sito di social networking Facebook: NASAE NASA Mars E Perseverance della NASA Mars Rover

Youtube: TV della NASA

Nelle ore che seguono, puoi aspettarti di vedere alcune foto in bianco e nero, seguite da alcune foto a colori, che Ingenuity ha scattato durante il suo viaggio. Vedremo anche alcuni video di base e foto ad alta risoluzione scattate del viaggio dal Tenacity Wagon.

“Fin dal primo giorno di questo progetto, il nostro team ha dovuto superare una vasta gamma di sfide tecniche apparentemente insormontabili”, ha affermato Mi Ong, Innovation Project Manager di JPL. “Ed eccoci qui, sani e salvi su Marte, alla vigilia del nostro primo tentativo di volo. Siamo arrivati ​​con un atteggiamento che dice non morire mai, molti amici di molte discipline tecniche diverse e un’agenzia che ama trasformare idee lontane in realtà.”

Ti auguro cieli sereni e occhi spalancati.