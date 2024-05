Quanti uccelli selvatici ci sono sulla Terra? L’intelligenza artificiale ha fatto i conti

Una coalizione di scienza dei cittadini combinata con analisi di big data condotte dall’intelligenza artificiale ha recentemente permesso di stimare il numero totale di uccelli selvatici nel mondo. Risultati: ce ne sono circa cinquanta miliardi, che rappresentano più di 9.700 specie.

Il numero degli uccelli sulla Terra è circa sei volte superiore a quello degli esseri umani. Alcuni ammontano a miliardi, altri a milioni e altri ancora solo una manciata. “Gli esseri umani hanno fatto molti sforzi per contare i membri della nostra specie: contiamo tutti 7,8 miliardi di persone”.ricorda Will Cornwell, ecologista dell'UNSW e coautore dello studio. “Qui presentiamo il primo sforzo globale per censire una serie di altre specie”..

Scienza dei cittadini e algoritmi

Come parte di questo lavoro, Cornwell e il suo team hanno raccolto quasi un miliardo di osservazioni di uccelli registrate da Oltre 600.000 scienziati cittadini tra il 2010 e il 2019 SU EBird, un database online. Utilizzando questi dati, i ricercatori hanno poi sviluppato un algoritmo per stimare la vera popolazione globale di ciascuna specie di uccelli.

Il set di dati include dati per quasi tutte le specie che vivono attualmente sulla Terra (92%). Tuttavia, gli autori ritengono che difficilmente i rappresentanti del restante 8%, il che è molto raro, avranno un impatto significativo sulla stima complessiva.

Di questo campione, solo quattro specie appartengono al “club dei miliardi”: il passero domestico (1,6 miliardi), lo storno comune (1,3 miliardi), il gabbiano dal becco ad anelli (1,2 miliardi) e la rondine (1,1 miliardi).

Un vero sostegno alla conservazione

Al contrario, circa il 12% delle specie di uccelli incluse nello studio hanno una popolazione globale pari a circa il 12%. Meno di 5.000 individui. Tra questi ci sono la sterna crestata cinese, la pernice bianca e il rallo di Wallace.

Per questi uccelli, questo tipo di studio può essere cruciale. “La misurazione dell’abbondanza delle specie è la prima nel suo genere Un passo essenziale nella conservazione”.Cornwell conferma. “Contando correttamente ciò che è presente, identifichiamo le specie che potrebbero essere a rischio e possiamo monitorare come questi modelli cambiano nel tempo. Quindi saremo in grado di determinare come stanno queste specie ripetendo lo studio tra cinque o dieci anni”..

Sebbene i ricercatori siano fiduciosi nelle loro stime, riconoscono che un certo grado di incertezza è inevitabile quando si ha a che fare con dati così grandi.

Tuttavia, questi risultati, sebbene approssimativi in ​​alcune aree, rappresentano i dati più completi fino ad oggi per molte specie. Nuove informazioni verranno regolarmente aggiunte a eBird in base al feedback dei cittadini. I ricercatori intendono ripetere la loro analisi non appena saranno disponibili più dati.

Troverete i dettagli di questo lavoro in Atti dell'Accademia Nazionale delle Scienze.