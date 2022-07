Promemoria: la versione personalizzata e il sequel di Robo sono ora commutabili online (Giappone)

Modernizzazione [Fri 15th Jul, 2022 05:00 BST]: Robo personalizzato E il Robo personalizzato V2.0 Ora disponibile per Switch Online Expansion Pack in Giappone. Vedi sotto per come accedere a questi giochi.

「NINTENDO 64 Nintendo Switch Online」 に 『カ ス タ ム ロ ボ』 『カ ス タ ム ロ ボ V2』 が 追加 さ れ ま し– 任天堂 (@nintendo) 15 luglio 2022

articolo originale [Fri 8th Jul, 2022 02:45 BST]: Quando la libreria N64 è stata originariamente annunciata per Switch Online Expansion Pack, Nintendo ne ha preso in giro alcuni altro Giochi – specifici per il Giappone. Questi titoli erano gemme N64 Robo personalizzato E il Robo personalizzato V2.0.

Ora, oltre alle notizie di oggi che campionato di puzzle pokemon Per essere aggiunto al servizio il 15 luglio, Nintendo ha rivelato che il Giappone (invece) riceverà i giochi Custom Robo precedentemente annunciati nella stessa data.

[トピックス]7 月 15 日 よ り 「 NINTENDO 64 Nintendo Switch Online」 に 『カ ス タ ム ロ ボ』 カ ス タ ロ ロ V2 』が 追加。 ム ム 誌「https://t.co/dNPSGoKyFM– 任天堂 (@nintendo) 8 luglio 2022

Per giocarci, dovrai avere accesso a un abbonamento Switch Online Expansion Pack, oltre a un account Nintendo Switch giapponese, per scaricare l’app N64 per questa regione. Se sei interessato a recensire questi titoli, Consulta la nostra utile guida Nintendo Live per un aiuto.

I Custom Robo Games sono stati gli ultimi titoli che sapevamo sarebbero arrivati ​​su Switch Online N64 in futuro. D’ora in poi, è un gioco di indovinelli – e dipende dall’improvvisa rivelazione di campionato di puzzle pokemon Oggi, ciò significa che qualsiasi gioco N64 potrebbe essere il prossimo. Detto questo, ci sono ancora buone probabilità che tu l’abbia già visto durante le precedenti generazioni di Wii U eShop e Wii Channel.

Ti piacerebbe vedere i giochi Robo personalizzati rilasciati localmente su Switch un giorno? Dai un’occhiata a questi giochi nella libreria giapponese N64? Lascia un commento qui sotto.