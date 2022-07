Windows 12 potrebbe arrivare nel 2024 quando Microsoft cambia la sua roadmap di Windows

Microsoft sta cambiando nuovamente il modo in cui rilascia le versioni principali di Windows e ciò potrebbe significare che Windows 12 verrà rilasciato nel 2024. Windows centrale Rapporti Che Microsoft sia tornata in un ciclo di rilascio di tre anni per Windows, il che significa che la prossima versione principale di Windows arriverà nel 2024. È un altro grande cambiamento nel modo in cui Microsoft sviluppa Windows.

Microsoft ha originariamente abbandonato il suo ciclo di tre anni con il rilascio di Windows 10 nel 2015, dando la priorità all’idea di Windows come servizio. Invece di rilasciare un sacco di funzionalità ogni tre anni in una nuova versione di Windows, Windows 10 viene aggiornato due volte l’anno con nuove importanti funzionalità. Per anni, molti osservatori di Windows hanno pensato che Windows 10 sarebbe stata l’ultima grande versione di Windows, dopo che un dipendente Microsoft ha descritto Windows 10 come “l’ultima grande versione di Windows”.L’ultima versione di Windows. “

Microsoft non ha mai respinto questi commenti, affermando invece che all’epoca “riflettono il modo in cui Windows verrà presentato come un servizio che offre nuove innovazioni e aggiornamenti in modo continuo”. Tutto ciò è cambiato con il rilascio di Windows 11 l’anno scorso e Microsoft Vai all’aggiornamento annuale Ritmo per Windows 10 e 11.

Con il passaggio di Microsoft al marchio Windows 11, è ragionevole aspettarsi che qualsiasi futura versione principale di Windows vedrà anche un rebranding. Non abbiamo ancora visto Microsoft adottare Windows 11.1 o 11.2 con i principali aggiornamenti di Windows 11, quindi molti ora si chiederanno se Windows 12 è in arrivo.

Oltre alla prossima versione di Windows nel 2024, Microsoft prevede ancora di mantenere Windows 11 aggiornato nei prossimi anni. Il produttore di software ha abbandonato la sua promessa originale di grandi aggiornamenti annuali per Windows 11 negli ultimi mesi, preferendo fornire le funzionalità chiave non appena sono pronte. prossimo aggiornamento importante, 22H2Attualmente dovrebbe arrivare a settembre o ottobre, essendo stato recentemente completato da Microsoft.

Si dice che Microsoft abbia annullato i piani per un aggiornamento annuale di dimensioni simili alle 23:00 nel 2023 e ora darà invece la priorità al lancio di nuove funzionalità per tutto il 2023. Questo si allinea strettamente con le recenti modifiche apportate da Microsoft al suo programma Windows Insider, con altro Esperimenti e caratteristiche del prototipo È ampiamente testato.

Microsoft non ha ufficialmente commentato i suoi piani di roadmap di Windows. L’azienda ha fatto un rinnovato sforzo per Windows negli ultimi due anni, dopo che la pandemia ha portato a un maggiore utilizzo di Windows. Inizialmente Microsoft aveva pianificato di rilasciare Windows 10X su dispositivi a doppio schermo, ma poi Annuncio “Retro del PC”. All’inizio della pandemia, continuava a riavviarsi 10 volte in quello che divenne noto come Windows 11.