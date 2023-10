Programma Commonwealth Cyber ​​​​Africa Fellowship 2024 per giovani cittadini africani del Commonwealth (interamente finanziato)

Termine per la registrazione: 10 dicembre 2023

Sono ora aperte le domande per i cittadini dei paesi del Commonwealth in Africa per aderire al prestigioso programma Commonwealth Africa Cyber ​​​​Fellowship.

Istituita nel 2022, questa Fellowship è una piattaforma unica per esperti di sicurezza informatica dei paesi del Commonwealth in Africa per scambiare conoscenze, rafforzare i partenariati e influenzare il lavoro politico del Segretariato del Commonwealth.

Gli esperti selezionati resteranno borsisti per un anno. Ricevono accesso esclusivo a opportunità di ricerca accademica, eventi di networking e conferenze annuali, con particolare attenzione al rafforzamento delle politiche e delle istituzioni di sicurezza informatica in tutto il Commonwealth d’Africa.

Requisiti di idoneità

Qualsiasi cittadino di un paese del Commonwealth in Africa, di età compresa tra 21 e 65 anni, può presentare domanda per aderire alla Fellowship.

I candidati devono inoltre avere almeno cinque anni di esperienza di lavoro nel campo della sicurezza informatica nei settori giuridico, politico, delle comunicazioni, accademico o settori correlati.

Processo di candidatura

Per presentare domanda, i candidati devono inviare i seguenti documenti a [email protected] entro: 23:59 GMT del 10 dicembre 2023:

il loro CV; lettera di presentazione; E Una lettera di sostegno da parte dell’organizzazione interessata.

Questo è il secondo ciclo del programma di borse di studio del Commonwealth africano, sostenuto dall’Ufficio britannico per lo sviluppo internazionale.

per maggiori informazioni:

Visita la pagina web ufficiale delle Commonwealth Africa Cyber ​​Fellowships