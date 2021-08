Probabilità più alte ma ancora scarse che l’asteroide Bennu colpisca la Terra – WeirdNews

Cape Canaveral, Florida (AP) – La buona notizia è che gli scienziati avranno una migliore capacità di capire dove si trovi l’asteroide Bennu nei prossimi 200 anni. La cattiva notizia è che le rocce spaziali hanno una probabilità leggermente maggiore di colpire la Terra di quanto si pensasse in precedenza.

Ma non preoccuparti: gli scienziati hanno riferito mercoledì che le probabilità sono ancora molto basse che Bennu si schianti contro di noi nel prossimo secolo.

“Non dovremmo preoccuparci troppo di questo”, ha detto David Farnocchia, uno scienziato del Center for Near-Earth Object Studies della NASA presso il Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, in California, che è stato l’autore principale dello studio.

Mentre le probabilità di uno sciopero sono aumentate da 1 su 2700 a 1 su 1750 nel prossimo secolo o due, gli scienziati ora hanno un’idea molto migliore della traiettoria di Bennu grazie alla navicella spaziale Osiris-Rex della NASA, secondo Farnokia.

“Quindi penso che la situazione sia generalmente migliorata”, ha detto ai giornalisti.

La navicella spaziale si dirige verso la Terra in un lungo circuito circolare dopo aver raccolto campioni dal grande cumulo di macerie rotanti di un asteroide, considerato uno degli asteroidi più pericolosi conosciuti nel nostro sistema solare. I campioni sono dovuti qui nel 2023.

Prima che Osiris-Rex raggiungesse Bennu nel 2018, i telescopi hanno fornito informazioni sull’asteroide, che ha un diametro di circa un terzo di miglio (mezzo chilometro). La navicella ha raccolto dati sufficienti nel corso di due anni e mezzo per aiutare gli scienziati a prevedere meglio il percorso orbitale dell’asteroide in futuro.

Le loro scoperte – pubblicate sulla rivista Icarus – dovrebbero anche aiutare a tracciare il corso di altri asteroidi e dare alla Terra una migliore possibilità di combattimento se e quando un’altra pericolosa roccia spaziale si dirigerà verso di noi.

Prima che l’Osiris-Rex raggiungesse la scena, gli scienziati stimavano le probabilità che Bennu colpisse la Terra durante l’anno 2200 a 1 su 2700. Ora è 1 su 1750 fino all’anno 2300. Il giorno più minaccioso è il 24 settembre 2182.

Bennu incontrerà la Terra da vicino nell’anno 2135, quando passerà a una distanza di metà della distanza dalla Luna. La gravità della Terra potrebbe modificare il suo corso futuro e metterla in rotta di collisione con la Terra nel 22° secolo, una possibilità meno probabile ora basata sulle osservazioni di OSIRIS REx.

Lindley Johnson, l’ufficiale della difesa planetaria della NASA, ha affermato che se Bennu si scontra con la Terra, non spazzerà via la vita, simile a un dinosauro, ma creerà piuttosto un cratere di circa 10-20 volte la dimensione di un asteroide. L’area di distruzione sarà molto più ampia: fino a 100 volte la dimensione del cratere.

Ha detto ai giornalisti che se le dimensioni del corpo di Bennu colpissero la costa orientale, “distruggerebbero praticamente le cose su e giù per la costa”.

Gli scienziati sono già in anticipo sulla curva con Bennu, che è stato scoperto nel 1999. Trovare asteroidi precedentemente minacciati aumenta le possibilità e le opzioni per spingerli fuori dalla nostra strada, ha detto Johnson.

“Tra cento anni, chissà quale sarà la tecnologia?” Egli ha detto.

A novembre, la NASA ha in programma di lanciare una missione per far deragliare un asteroide entrando in collisione con esso. L’obiettivo sperimentale sarebbe una luna rock spaziale più grande.