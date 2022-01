Un nuovo studio ribalta la teoria popolare sull’evoluzione

Le termiti sono scarafaggi sociali che si separarono dal loro gruppo di scarafaggi sorelle circa 150-170 milioni di anni fa.

Una teoria popolare, ma precedentemente non testata, suggerisce che dopo questa divisione, gradualmente si sono ridotti e continuano a farlo oggi.

Poiché si ritiene che i piccoli insetti siano in grado di creare società sociali più complesse, in teoria aveva senso l’idea che le termiti, che sono insetti sociali, stiano gradualmente diminuendo.

L’analisi ha invece rivelato differenze e fluttuazioni significative tra le specie, che dipendono in gran parte dal lignaggio, fornendo una solida base per lo studio dell’evoluzione delle comunità di termiti.

I ricercatori hanno completato un’analisi completa della larghezza della testa di oltre 1.500 specie di termiti e hanno determinato che le loro dimensioni non si stanno riducendo gradualmente su una scala temporale geologica.

Le termiti appartengono al ramo scarafaggio dell’albero evolutivo. Si separarono dal loro gruppo gemello di scarafaggi alla fine del periodo giurassico, circa 150-170 milioni di anni fa. Una teoria popolare è che dopo questa divisione, gradualmente sono diventati più piccoli e lo fanno ancora oggi. Ma questa nuova ricerca, pubblicato in Atti della Royal Society B, hanno concluso che si sono ridotti rapidamente in un periodo di 20 milioni di anni, quindi le loro dimensioni si sono stabilizzate. I ricercatori che provengono da unità evolutiva del genoma All’Okinawa Graduate Institute dell’Università di Scienza e Tecnologia (OIST), affermano che la differenza nei risultati delle loro ricerche rispetto alla teoria originale deriva dall’inclusione di specie fossilizzate.

Il borsista post-dottorato, il dottor Nobuaki Mizumoto, dell’unità OIST è arrivato originariamente a Okinawa per studiare il comportamento delle termiti. “Volevo confrontare il comportamento di diversi tipi di specie di termiti provenienti da tutto il mondo”, ha spiegato. “Vorrei viaggiare in posti diversi e raccoglierli.”

Ma il COVID-19 e le conseguenti restrizioni di viaggio mettono fine a quei piani. Pertanto, il dottor Mizumoto ha spostato la sua attenzione verso lo studio di qualcosa che non gli richiedeva di lasciare Okinawa: l’evoluzione delle dimensioni delle termiti.

La dimensione della termite, rappresentata dalla larghezza della sua testa, è stata misurata in modo completo dai tassonomi negli ultimi 100 anni. In passato, quando i ricercatori classificavano una singola termite, misuravano la larghezza della testa perché è una misura stabile che, a differenza del peso corporeo, non è influenzata dai metodi di conservazione dei campioni.

Poiché i moderni grilli non termiti sono più grandi dei loro cugini termiti moderni, è stato precedentemente suggerito che le termiti siano diventate più piccole dalla divisione. Si ritiene che la dimensione corporea degli insetti sia correlata alla complessità della loro comunità. Insetti più piccoli significano che più individui possono adattarsi allo spazio. Più persone significa che i compiti possono essere suddivisi e classi diverse – come lavoratori e soldati – possono svilupparsi. Poiché le termiti sono uno scarafaggio sociale, questa teoria ha senso. Tuttavia, non è stato ancora testato in modo robusto.

“La teoria è stata supportata in una certa misura quando abbiamo esaminato solo le specie moderne”, ha spiegato il dottor Mizumoto. “Ma quando abbiamo iniziato a includere le specie fossili, è saltato fuori. Alcune delle specie fossili vissute 100 milioni di anni fa erano davvero molto giovani e le più piccole in assoluto che conosciamo sono le specie fossili che erano circa 50 milioni di anni fa. “

“È più di questo”, ha detto. La larghezza della testa degli antenati di tutte le termiti viventi è stimata in circa 2 mm. Sì, è più dell’80% circa di tutte le specie viventi, ma è ancora molto all’interno della gamma”.

In totale, ci sono poco più di 3.000 specie descritte di termiti. Pertanto, lo studio è stato solido, esaminando quasi la metà delle specie descritte. Di questi, 1.562 sono ancora in vita oggi, mentre 76 specie sono fossilizzate. La specie più antica vista visse circa 130 milioni di anni fa. La larghezza della testa delle termiti più piccole era di circa 0,5 mm e la più grande di circa 5 mm.

Il Dr. Mizumoto ha concluso: “La nostra analisi ha rivelato che esiste una variabilità significativa tra le specie”. Ciò include molta volatilità. Alcune specie stanno registrando una diminuzione delle dimensioni, mentre altre stanno effettivamente aumentando di dimensioni. Dipende dalle proporzioni. Questa ricerca fornisce una base davvero buona per iniziare a fare questi confronti e conoscere l’evoluzione della vita sociale nelle termiti”.

I ricercatori hanno evidenziato che mentre molti studi si concentrano sull’evoluzione della vita sociale, in particolare all’interno degli insetti sociali, spesso si concentrano su vespe, formiche e api. In effetti, gli studi sulle termiti mancano di numero in confronto.

Ha spiegato il professor Tom Bourguignon, ricercatore principale dell’OIST unità evolutiva del genoma e autore senior del documento. La maggior parte della ricerca sulle termiti si concentra solo sulle poche specie conosciute come parassiti. Questa ricerca diversifica la nostra comprensione delle termiti. “