Monitoraggio dell’inquinamento da plastica degli oceani dallo spazio

Credito: Pixabay/CC0 Dominio pubblico



Hanno incontrato una borsa, una bottiglia e una cannuccia, i tre pezzi di plastica lasciati sulla spiaggia.

È solo piccolo, ma si dirige verso l’oceano, dove può causare danni significativi. L’Agenzia spaziale europea sta esplorando come i satelliti possono aiutare a rilevare e ridurre inquinamento da plastica nell’oceano. Dal rilevamento dell’accumulo di rifiuti marini al monitoraggio Correnti oceanicheI satelliti potrebbero essere un punto di svolta nell’affrontare questo enorme problema ambientale.

Sebbene interagisca con bambini e adulti, questo video è stato progettato pensando agli studenti delle scuole elementari. in particolar modo, insegnanti Può essere utilizzato per introdurre il tema dei rifiuti marini in materie come geografia e scienze.

Credito: ESA – Science Office