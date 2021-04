Premier League Europea: un nuovo vuoto dall’Italia

La Roma si è recentemente aggiunta ai maggiori club europei che si oppongono al progetto “modello chiuso” della Premier League europea, perché “è completamente contrario allo spirito del gioco che tutti noi amiamo”. È questo l’annuncio ufficiale pubblicato sul sito del club, che si oppone apertamente al nuovo campionato, competizione che crea una forte campagna pubblicitaria che vede anche Juventus, Inter e Milan italiane tra le società fondatrici.

E l’annuncio continua: “Alcune cose sono più importanti dei soldi e noi restiamo pienamente impegnati nel calcio italiano e nelle competizioni europee aperte a tutti”. Il “Galorossi” è stato quindi messo in discussione dopo il silenzio dei giorni scorsi. “Non vediamo l’ora di continuare a lavorare con Lega Serie A (ss Lega italiana), Federazione italiana, ECA e UEFA sullo sviluppo del calcio in Italia e nel mondo”, ha aggiunto il funzionario. Infine, un messaggio ai tifosi del club: “I tifosi e il calcio per tutti sono al centro del nostro sport e non dobbiamo mai dimenticarlo”.