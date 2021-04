Tour alpino: Froome e Pinot ai piedi del muro

Il Tour des Alpes torna con le sue tappe brevi e intense dopo che l’edizione 2020 è stata cancellata a causa della pandemia di Coronavius, questa settimana è un test per Chris Fromm e Thibaut Pinault, vincitore dell’evento tre anni fa.

Quattro volte vincitore del Tour de France che non ha rinunciato ai suoi sogni di grandezza all’età di 35 anni, vuole alzare il livello del suo gioco dopo il suo debutto segreto con la sua nuova squadra, Israel SN.

Dal suo grave infortunio nel 2019, Frome ha inseguito il look. L’inizio del 2021, con risultati deludenti nel Tour UEFA (47 °) e in Catalogna (81 °), dimostra che c’è ancora molta strada da fare, sperando di ricoprire ruoli di leadership.

“Posso ancora vedere i progressi, mi sento sempre meglio”, ha detto il britannico in una conferenza stampa domenica.

“Adoro questo evento, è una gara meravigliosa con molte salite e tappe difficili, ed è una buona gara per mettermi alla prova”, ha aggiunto.

“Avere Chris in squadra ispira tutti noi, ci spinge a fare un lavoro migliore”, ha detto il collega irlandese Dan Martin, che sarà il suo leader nell’Alpine Road Tour tra Austria e Italia.

Le cinque fasi, dal lunedì al venerdì, metteranno alla prova Thibault Pinot, che si sta riprendendo dai suoi problemi alla schiena.

Il francese ha chiesto a Groupama-FDJ di prendere parte al prossimo Giro (8-30 maggio) per i suoi sentimenti durante il precedente tour de Trentin. “Vado al giroscopio solo se sono al 100%”, ha confermato il 30enne Frank Comtoua.

Pinot ha già scoperto la tappa decisiva, la 4, giovedì tra Naturno e Pieve di Bono: “Sarà fondamentale, non solo la più lunga ma anche quella con il dislivello più importante. E l’ultima salita, a pochi chilometri dalla fine, è anche il giorno più difficile della settimana. intero “.

Un’occasione per vedere se il francese può provare a impegnarsi in una lotta favorita dal campione in carica Pavel Sivakov (Eneos), Alexander Vlasov (Astana), secondo classificato alla Parigi-Nizza a marzo, Simon Yates (Bikeexchange), Roman Bardet (DSM) ) o Nairo Quintana (Arkea).

Il due volte vincitore Vincenzo Nepalese è stato costretto a rinunciare dopo essersi rotto il polso la scorsa settimana.

La prima tappa, lunedì, trasporterà i concorrenti da Bressanone, in Italia, a Innsbruck, in Austria, per una distanza di 140 km.

I cinque passaggi:

Lunedì: prima tappa tra Bressanone (Italia) e Innsbruck (Austria) su 140,6 km

Martedì: seconda tappa tra Innsbruck e Feichten-im-Kaunertal (Austria) su 121,5 km

Mercoledì: la terza tappa è tra Imst (Austria) e Naturons (Italia) con una distanza di oltre 162 km

Giovedì: 4a tappa tra Naturno e Pieve di Bono (Italia) su 168,6 km

Venerdì: quinta e ultima tappa tra Valle del Chiese (Italia) e Riva del Garda (Italia), oltre 120,9 km