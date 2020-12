Il Liverpool non può farlo!

Dopo essere inciampato al West Bromwich Albion (1-1), il Liverpool non ha fatto meglio contro il Newcastle (0-0) mercoledì sera come parte della 16a giornata di Premier League.

L’attuale campione ha perso una grande opportunità per il lancio alla fine dell’anno. Contro il West Bromwich Albion (1-1), tre giorni fa, Liverpool È caduto in un’altra squadra molto ricca, il Newcastle, e non ha nemmeno segnato un gol (0-0). I Reds sono solo tre punti di vantaggio sul Manchester United, e sono al secondo posto per una partita, e quattro punti su Leicester ed Everton.

Jürgen Klopp è stato finora in grado di organizzare il suo regolare trio d’attacco Mohamed SalahE Roberto Firmino e Sadio ManeTuttavia, nonostante il predominio travolgente (72% di possesso palla), il Liverpool non era abbastanza pericoloso (11 colpi tentati, 4 in porta). La sinistra egiziana, in particolare, è stata ancora una volta molto conservatrice …

Thiago è tornato

L’ingresso di Thiago Alcantara a 20 minuti dallo scadere dei tempi, il magnifico ritorno del centrocampista spagnolo dopo 16 partite di assenza, hanno portato un secondo vento, ma che non ha permesso ai Reds di conquistare finalmente Karl Darlo. Lo straordinario portiere di Magpies ha finito per spingere un colpo di testa finale da Firmino (88).

