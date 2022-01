Premi superiori a $ 90.000

Il 6° Concorso Drone Film organizzato da DJI e Skypixel è ora finiscoIl settimo round è già iniziato: i partecipanti possono inviare video nelle categorie Concorso Natura, Città, Viaggio, FPV, Sport e Spettacolo; Non deve superare i 5 minuti al massimo e contenere almeno 30 secondi di riprese aeree. I droni possono essere suddivisi in quattro categorie: natura, architettura, ritratto e sport. Secondo i suoi stessi dati, Skypixel di DJI è la più grande comunità online di registi e fotografi di droni.

Termine per la presentazione e premi

La scadenza per le domande è il 21 febbraio 2022, quindi i vincitori saranno annunciati il ​​22 marzo. Il premio principale (Gran Premio) per il miglior video e il miglior film consiste in prodotti DJI del valore di $ 7.500 ciascuno, e ci sono molti altri premi come il premio Mavic 3 per il nuovo. www.slashcam.de/news/single/DJI-Mavic-3–Zwei-Kameras–laengere-Flugzeit—aber-16862.html Mavic 3) Video e foto di droni (prodotti DJI da $ 6000), 10 principali vincitori nelle categorie ottengono un drone DJI Mavic 3 e uno DJI RS 2 Pro Combo con una mano Del valore di circa $ 3.200, il secondo premio consiste in 10 x DJI Air 2S Fly More Combo o DJI FPV Combo più un DJI RSC 2 Pro Combo del valore di $ 2.000 ciascuno, e il terzo premio consiste in 10 x DJI Mini 2 Fly More Combo incluso DJI Action 2 Dual Screen Combo a circa $ 1.120 ciascuno – Vengono offerti premi per un valore di circa $ 90.000.

Regole di partecipazione

Il concorso è aperto a tutte le fotografie aeree effettuate da un drone.

– I partecipanti possono inviare i propri post attraverso il sito SkyPixel; Ogni iscrizione può essere presentata in una sola categoria. Lo stesso lavoro non può essere presentato in più di una categoria.

I video non devono durare più di cinque minuti. Il contributo deve contenere almeno 30 secondi di fotografie aeree.

Le foto devono essere scattate da un drone e ogni foto deve avere una dimensione di almeno 3 megabyte e una risoluzione di almeno 300 dpi. I dati EXIF ​​devono essere conservati.

– Tutta l’attrezzatura deve essere inclusa nella voce.

– I contenuti che hanno già ricevuto un premio in altri concorsi SkyPixel non possono essere utilizzati in questo concorso.

– I partecipanti devono assicurarsi che tutte le informazioni siano corrette, che tutto il contenuto inviato appartenga a loro e che nessuna legge sia stata violata. Qualsiasi violazione di queste regole comporterà la squalifica.

I risultati saranno annunciati il ​​22 marzo 2022 (CST) e il pubblico sarà informato.

Per avere un’idea della qualità degli invii, ecco un file Voci vincitori Dall’ultimo concorso Skypixel.