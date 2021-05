PPC: Grafici che passano alla fase successiva dell’offerta per il 49% di HEDNO

L’elenco dei partecipanti alla seconda fase delle Offerte Vincolanti per il 49% di HEDNO è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione. PPC, dopo aver valutato le aziende che hanno dimostrato un interesse non vincolante. Secondo l’annuncio di PPC, la fase successiva è 9 su 11 forme Chi ha fornito il “presente” nella prima fase del processo.

Questi schemi includono società di investimento ArdianE il Macquarie E il 1 ° portiere, Il Pietra nera, Il KKR, Fondo per le infrastrutture italiane F2I, Americano Οak Hill AdvisorsCosì come gli investimenti canadesi British Columbia Investments (ΒCI). Anche il fondo americano è nella rosa dei candidati CVC Capital PartnersQuello ha l’assicurazione nazionale.

Come scrive insider.gr, le aziende che hanno dimostrato un interesse non vincolante includevano due voci cinesi del consorzio. Rete elettrica della Cina meridionale Con th Cina Tre Gole, Accanto Guangzhou Power. Tuttavia, questi schemi sono stati esclusi dalla fase successiva, dato che lo stato cinese condivide il suo capitale, come nel caso di State Grid, che possiede il 24% dell’IPTO. Qualcosa che è in conflitto con i termini dell’offerta ed esclude i ricorrenti da azionisti o sussidiarie di IPTO.

Come afferma la PPC nel suo annuncio, nella seconda fase, i partecipanti idonei condurranno un audit completo (due diligence) e saranno chiamati a presentare proposte finanziarie vincolanti per acquisire il 49% del capitale sociale di HEDNO.