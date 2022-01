Possiamo sfruttare lo spazio per far progredire la scienza e la medicina delle cellule staminali

I ricercatori di Cedars-Sinai hanno scoperto che la microgravità ha il potenziale per aiutare a salvare la vita sulla Terra. Facilitando la rapida produzione di massa di cellule staminali.

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista peer-review Rapporti sulle cellule staminali, mette in evidenza le opportunità chiave discusse durante il Simposio sulla biofabbricazione nello spazio del 2020 per espandere la produzione di cellule staminali nello spazio.

Tre categorie

Bioproduzione, un tipo di produzione di cellule staminali che utilizza materiali biologici come i microbi per produrre biomateriali e materiali adatti all’uso in applicazioni precliniche, cliniche e terapeutiche, Può essere più produttivo in condizioni di microgravità.

Secondo un documento Cedars-Sinai, i partecipanti a un simposio spaziale virtuale a dicembre hanno identificato più di 50 potenziali opportunità commerciali per un’attività di bioproduzione spaziale. I più promettenti sono stati classificati in tre categorie: Modelli di malattia, bioproduzione e prodotti derivati ​​da cellule staminali.

Il primo, la modellazione della malattia, viene utilizzato dagli scienziati per studiare malattie e potenziali trattamenti replicando strutture completamente funzionali, utilizzando cellule staminali, organelli (strutture tridimensionali in miniatura cresciute da cellule staminali umane che assomigliano a tessuti umani) o altri tessuti.

I ricercatori hanno scoperto che una volta che il corpo è esposto a condizioni di bassa gravità prolungate, subisce un’accelerazione della perdita ossea e dell’invecchiamento. Sviluppando modelli di malattia basati sul processo di invecchiamento accelerato, i ricercatori possono comprendere meglio i meccanismi del processo di invecchiamento e la progressione della malattia.

Un altro argomento che è stato molto discusso nel simposio è stato biofabbricazioneChe utilizza processi di fabbricazione per produrre materiali come tessuti e organi. La stampa 3D è una delle principali tecnologie di biofabbricazione.

Il problema principale con la produzione di queste sostanze sulla Terra ha a che fare con la densità causata dalla gravità, che rende difficile l’espansione e la crescita delle cellule. Senza gravità e densità nello spazio, gli scienziati sperano di poter utilizzare la stampa 3D per stampare forme e prodotti unici, come organelli o tessuto cardiaco, In un modo che non può essere replicato sulla Terra.

La terza categoria riguarda la produzione di cellule staminali e la comprensione di come la microgravità influenzi alcune delle loro proprietà di base. Alcune di queste caratteristiche includono la potenza, o la capacità di una cellula staminale di rinnovarsi, e la differenziazione, la capacità delle cellule staminali di diventare altri tipi di cellule.